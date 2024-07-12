«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab

Стартап Uspacy, який пропонує CRM-систему для малого та середнього бізнесу, здобув друге місце на конкурсі Glovo Startup Lab, отримавши 10 000 євро та стажування в Барселоні. Uspacy вже використовується тисячами компаній в Україні та світі. Команда стартапу планує інвестувати отримані кошти у маркетинг та продажі для забезпечення швидкого зростання і збільшення частки на ринках присутності

Glovo Startup Lab — щорічний конкурс стартапів, який Glovo вже другий рік поспіль проводить у партнерстві з УФС. Цього року у Києві 18 червня обирали трійку кращих стартапів у сфері технологій серед 10 команд, який пройшли відбір. Переможці отримали до 20 тисяч євро та стажування від команди Glovo в Барселоні або онлайн.

Цьогоріч вимоги до команд зросли. Glovo та USF шукали українські технологічні стартапи, які знаходяться на стадіях Seed або Series A, мають рівень готовності технології (TRL) – 5 і вище, мають traction, базу клієнтів та залучені інвестиції, розроблений робочий прототип (для хард-верних стартапів) та зареєстровані та ведуть діяльність в Україні.

Серед переможців стартап Uspacy. Команда зайняла 2 місце та отримала €10 000 та можливість стажування в Барселоні.

Uspacy — повноцінна платформа для внутрішніх комунікацій та взаємодії між співробітниками організацій будь-якого масштабу — від невеликих команд до величезних компаній. Uspacy допомагає підприємцям і співробітникам їхніх компаній підвищити ефективність праці, концентруючись виключно на результатах.

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Ми поспілкувалися з керівником та співзасновником компанії Uspacy Дмитром Сусловим, і дізналися більше про плани цього цікавого та корисного стартапу у нашій розмові.

Як ви представляєте свій проєкт інвесторам? Які ключові аспекти підкреслюєте?

Зазвичай, інвесторів цікавить чи зможе стартап примножити кошти, які в нього інвестовано. Для цього важливо показати кілька моментів: унікальність ідеї та ринок продукту, трекшен і команда, розуміння стратегії виходу на ринок і конкурентні переваги стартапу. Якщо стартап здатний чітко прокомунікувати всі ці аспекти, то з високою вірогідністю інвестор буде зацікавлений.

Як ви визначаєте, на що краще витратити залучені інвестиції? Які ваші основні пріоритети?

Є багато шляхів для розподілу залучених коштів, але на наш погляд, найкращим з них є інвестиції у побудову маркетингу та продажів. Це те, на чому в першу чергу має бути сфокусований стартап. Формування ціннісної пропозиції, експерименти з різними каналами просування, тестування гіпотез, побудова воронки продажів, робота з партнерським каналом — це лише невеличкий перелік того, над чим доведеться попрацювати стартапу, який прагне швидкого зростання.

Як ви плануєте використовувати отримані кошти від Glovo Startup Lab для розвитку вашого стартапу?

Всі кошти, які ми отримаємо, підуть на експерименти у платних каналах залучення клієнтів. Все зараз ми проводимо багато тестів, щоб визначити шляхи виходу на нашу аудиторію. До того ж платні канали залучення чудово доповнюють комунікаційну стратегію маркетингу Uspacy, яка має забезпечити найбільше охоплення та впізнаваність нашого бренду.

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Які ваші очікування від стажування з командою Glovo в Барселоні? Які навички та знання ви сподіваєтесь отримати?

Перш за все, ми очікуємо на розв’язання практичних кейсів, з якими стикається Glovo щодня. ця міжнародна компанія залучила величезні кошти та відома у всьому світі, але досі вважається стартапом через прагнення швидкого зростання. Нашій команді буде цікаво побачити на власні очі приклади та підходи до масштабування компанії, що проводить вдалу експансію на світових ринках.

На якому рівні розвитку знаходиться ваш стартап зараз і які ваші плани на майбутнє?

Uspacy — це готовий продукт, яким щодня користуються тисячі компаній в Україні та усьому світі. Зараз ми активно залучаємо кошти для забезпечення швидкого зростання, але й прагнемо будувати маркетинг і продажі, щоб зростати та розвиватися набагато швидше. У цьому є суть стартапа, тому ми шукаємо можливості для динамічного руху та збільшення частки на ринках присутності.

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