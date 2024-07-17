«Пацієнтський портал Helsi має стати маркетплейсом медичних сервісів»: інтерв’ю з СЕО Helsi Євгеном Донцем

Helsi — це медична інформаційна система для пацієнтів та лікарів державних та приватних медичних закладів. Вже понад 55% українців активно використовують платформу для отримання медичних послуг. А нещодавно компанія запустила нову послугу Helsi+, яка дає можливість за допомогою ШІ розшифрувати результати аналізів користувачів.

PaySpace Magazine поспілкувались з СЕО Helsi Євгеном Донцем, і дізнались, як виникла ідея зробити сервіс на базі ШІ, чи планують його монетизувати, а також які нові опції очікувати користувачам найближчим часом.

Розкажіть, будь ласка, як виникла ідея запустити послугу розшифровки медичних аналізів за допомогою ШІ?

Ми завжди намагалися бути мастхев продуктом, що закриває базові потреби людей, які хочуть бути здоровими або навіть не усвідомлюють, що можуть бути такими. І коли аналізували, чим користуються споживачі Helsi, то зрозуміли, що вони записуються до лікаря.

А зараз, аналізуючи, чим ще користуються наші споживачі, бачили, що вони також ходять здавати лабораторні аналізи. Іноді це фіксується в системі, і запит на те, що робити з цим лабораторним аналізом, дуже масовий. Тому що до лікаря можна записатись один раз, а лабораторні аналізи люди часто роблять виключно для себе, щоб перевірити стан здоров’я. Адже ключова задача — це превентивна медицина, а її ключовим аспектом є чек-ап. А найзрозуміліший чек-ап для нашого українського користувача — це здати аналізи. Тому ми подумали про це як про масовий продукт.

Чому почали думати про нішеві сервіси? Тому що доступність лікарських послуг і розуміння свого здоров’я тільки через фахівця звужує можливості людей. Ми зрозуміли, що треба підсвічувати ризики та суттєві зміни в організмі. А так, як працюємо з великою кількістю даних — портрет пацієнта, симптоми, результати аналізів, ліки, які він приймає, то це дає основу для певних висновків. Саме обробкою та структуруванням інформації займається штучний інтелект.

Але сама по собі розшифровка аналізів — це комбінована модель. Тобто одразу працює декілька технологій.

Перша – розшифровка результатів аналізів. Тут хочу розповісти у подробицях. У нас поки що тільки три лабораторії. Кожна з них може видавати результати в різному форматі, і навіть референсні значення можуть відрізнятися залежно від обладнання та реагентів. Щоб цього уникнути, ми почали з визначеного периметра: взяли базові аналізи, які складають основу медичного чек-апу — загальний аналіз крові та сечі. А вже зараз бачимо запит на багато показників біохімії, які ми додамо згодом до системи. Як бачите, рухаємось від мастхев до найважливіших показників.

Друга – це алгоритми об’єднання симптомів, показників аналізів, портрету людини тощо, і вже формування так званих маркерів ризику та рекомендацій.

Але коли розшифровуємо аналіз, то багато перевірок робили з лікарями саме на базі тих протоколів, які затверджені в Україні. Ми будували алгоритми ШІ-розшифровки саме на їх основі.

Але хочу зауважити, що наші рекомендації не є діагнозом, а тільки закликом до дії — робити профілактичні заходи або звертатися до лікаря.

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Які вже є результати роботи цього кейсу? Як ця послуга вплинула на клієнтський досвід і які ваші подальші прогнози?

На сьогодні понад 230 000 людей приєдналися до сервісу і близько 25 000 людей отримали розшифровку аналізів. Зараз доступ безплатний.

Перші результати показали, що є деякі проблеми з технічною складовою. Наприклад, люди завантажують у систему не той формат файлів або не ті аналізи. І першим етапом було мінімізувати технічку похибку. Бо на початку роботи системи близько 50% даних, що завантажували наші користувачі, ми не могли аналізувати через технічні причини або невірні файли. Зараз ми рухаємося до того, щоб 75% завантажених даних в системі коректно опрацьовувалися.

Клієнтський досвід безкоштовного користування послугами завжди позитивний, але ми будемо слідкувати до кінця цього року за результатами, і якщо вдасться побудувати сервіс із достатньою лояльністю, можливо, з 2025 року запропонуємо розширену версію або встановимо певні ліміти для монетизації цього сервісу. Для цього ми напрацьовуємо з лабораторіями всі показники і аналізи, на які є попит, щоб дати людям більше поглибленої інформації щодо стану здоров’я.

До речі, ми зараз фокусуємося на продуктах за підпискою. Такі послуги дозволяють краще планувати свої візити до лікарів та лабораторій, управляти доступом до власного медичного кабінету, додавати туди членів сім’ї, збільшити сховище даних. Також користувачі отримують розширену технічну підтримку, тому що охорона здоров’я часто є реактивною історією. Наприклад, людина захворіла і їй терміново потрібно вирішити свою проблему. Але, коли споживач не щодня користується послугами Helsi, то виникає багато проблем: які документи потрібні, якого лікаря шукати, як записати дитину тощо. Спираючись на це, було прийнято рішення розширювати технічну підтримку. В планах впровадити в саппорт штучний інтелект, щоб швидше обробляти запити.

Також є фідбек від клієнтів, що вони хочуть завантажувати більше даних про себе, а ми зараз збираємо обмежену кількість для точніших аналізів. Тому плануємо збільшувати кількість медичних параметрів, які аналізуємо, не тільки шляхом лабораторних аналізів, а інших показників: активність, тиск, фізичні навантаження.

Також досліджуємо можливість інтеграції з різними пристроями для поєднання базових показників трекерів користувача до нашого банку медичних даних. Це щось на кшталт програми “Здоров’я” на iPhone, тільки більш розширено. До речі, там деякі показники взагалі не релевантні для українців, а Helsi максимально дотичні, бо знаємо основні запити.

Наша ціль — навчити клієнта збирати дані про свій спосіб життя і знати, які йому потрібні профілактичні дії, а лікарям полегшити їх роботу. Наприклад, ми обговорюємо можливість додати жіночий календар. Таких розробок багато, але наша унікальність в тому, що у нас гінекологи та їх пацієнти зможуть легко слідкувати за базовими показниками. Тобто, пацієнт накопичує дані, а лікар вже працює з медичними даними.

Чи будете ви монетизувати свій сервіс і яким чином?

Helsi завжди залишатиметься базовим безплатним сервісом, але як бізнес шукаємо шляхи монетизації. Ми не поспішаємо, але якщо сервіс доведе свою ефективність і покаже, за що готовий платити користувач, тоді будемо монетизувати. Зараз продукт безплатний до кінця року, і навіть коли він буде платний, базові сервіси, такі як запис до лікаря і перегляд медичних даних, залишаться безплатними.

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Питання кібербезпеки дуже актуальне, особливо коли ви будете розширювати базу даних. Як ви убезпечуєте дані користувачів від шахраїв або небажаного поширення інформації про здоров’я?

Домен охорони здоров’я і дата-провайдер в охороні здоров’я — це дуже чутлива область. Ми це визначили з самого початку, тому всі дані збираються та обробляються тільки з дозволу користувача. Дані можуть вносити лише авторизовані лікарі за допомогою електронного цифрового підпису. Тому коли виникали запити стосовно того, що у людей з’являлись фейкові медичні дані, то відповідь проста: всі дані вносить ваш лікар. Тому одразу треба звертатися до закладу або лікаря для уточнення.

Наприклад, під час вакцинації від COVID-19 профілактичний огляд міг проводити будь-який лікар. Люди потім ставили питання про ці медичні дані, але всі вони реальні, вносяться лікарем і фіксуються в системі. Охорона даних дуже важлива. Технічно у нас найкраща інфраструктура даних в Україні. Всі канали доступу до інфраструктури шифровані, захищені та резервовані. Ми маємо захист від кібератак, використовуємо сучасні ринкові інструменти й рішення.

До речі, Helsi регулярно відбиває кібератаки. Навіть російські кіберармії писали про атаки на нас, але жодна з них не завершилася успішно.

Ми координуємося з національним центром кіберзахисту. Є ДП “Електронне здоров’я”, яке регулює нас з боку держави. Основна база належить національній службі здоров’я України, і вони за це відповідають. Але ми також збираємо та обробляємо багато інших даних, і їх безпека – це наша особиста задача. Всі великі інфраструктури, такі як Monobank, Nova Poshta, електронні кабінети, постійно під загрозою, і ми намагаємося враховувати всі моделі загроз. У нас є команда з кібербезпеки, а рішення для безпеки інфраструктури даних одні з кращих у світі та в Україні.

Чи є у вас плани щодо подальшого впровадження ШІ в інші продукти та послуги Helsi?

Сьогодні багато хто автоматизує підтримку за допомогою штучного інтелекту, — і це теж шлях Helsi. Ми зараз тестуємо деякі моделі, а деякі вже використовуємо, але будемо далі розвивати цю історію. Розшифровка симптомів, аналіз, визначення різних тригерів і побудова рекомендацій, про які ми говорили, також будуть вдосконалюватися.

Ми хочемо використовувати штучний інтелект, щоб підібрати максимально відповідного лікаря. І я думаю, що наступний крок — це ШІ-аналіз роботи лікаря на основі відгуків та інформації про фахівця. Це допоможе нашому користувачу підібрати найкращого та релевантного лікаря. Наприклад, для когось важлива ціна, для когось – чи користується лікар месенджером, для когось – стаж, наукові роботи, ступені тощо. Все це можна проаналізувати та порівняти, щоб давати якісну рекомендацію пацієнту.

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На які технології ваша компанія робить ставку, щоб конкурувати на ринку та далі розвиватися?

Ми почали розвивати аплікаційну сферу, тобто застосунки. Наприклад, ми впроваджуємо опцію, яка покращить мобільність і доступність лікаря для пацієнта. Фахівець у будь-якій ситуації та навіть при виключенні електроенергії зможе в режимі офлайн внести дані. А після відновлення інтернету він зможе ці дані синхронізувати.

Забезпечити стресостійкість роботи системи та її доступність для лікаря та пацієнта — це наш пріоритет. Пацієнтський і лікарський застосунок — це технологічні напрямки, які ми розвиваємо. Ми працюємо з великою кількістю даних, і Україна переживає трансформацію від медичних документів до медичних даних. Раніше лікарі, заклади охорони здоров’я і пацієнти мислили медичними документами, наприклад, довідка, форма 28 тощо, а ми говоримо про роботу з реальними даними.

Реальні дані дозволяють сформувати будь-який документ, аналітику, припущення про те, що відбуватиметься. Ми продовжуємо розвивати культуру роботи з медичними даними, зокрема закликаємо пацієнтів слідкувати за своїми даними і вносити їх. Лікар зацікавлений в точних даних, але основний бенефіціар цих даних — пацієнт, який отримує вигоду від якості лікування і повноти картини. Гаджети дозволяють вносити інформацію в систему, зберігати її. Наприклад, я активно слідкую за даними свого сина, і коли у дружини виникла підозра на хронічне захворювання, ми звернулися до них в системі і проаналізували. Лікар сказав, що все нормально, і це дозволило уникнути зайвих хвилювань.

Культура роботи з даними полягає не тільки у наявності крутого продукту, але й у крутих користувачах, які розуміють їх цінність і користуються продуктом. Штучний інтелект, мобільні застосунки — це основні тренди, у яких ми зараз живемо.

А щодо фінтех-рішень: як Helsi працює в цьому напрямку?

Ми працюємо над деякими кейсами. Охорона здоров’я часто консервативна у розрахунках: заплати за плівку, реагенти тощо. Ми хочемо зробити досвід користувача в охороні здоров’я таким самим, як у хорошому кафе: QR-код, оплата, відгуки.

Замість того, щоб клієнт йшов до каси, розбирався з оплатою, це можна легко зробити за допомогою фінтех-інструментів. Пацієнтський портал Helsi має стати маркетплейсом медичних сервісів, де можна обрати найближчий, найзручніший варіант і оплатити послугу онлайн. Онлайн послуги ростуть у будь-якому домені, і фінансові рішення для них дуже важливі.

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