Як просувати фінансові продукти: про виклики, кейси та стратегії в інтерв’ю з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко

Успіх фінансового продукту на ринку залежить не лише від його актуальності та зручності для споживачів, а ще й від правильного маркетингу. Головна редакторка PaySpace Magazine поспілкувалася з регіональною директоркою TransferGo Анастасією Фоменко про те, які стратегії просування фінансових послуг та продуктів в Україні та за кордоном використовує компанія, які dos & don’ts існують в SMM та як використовується data-аналітика в маркетингу

Як ви вважаєте, що найскладніше в просуванні фінансових продуктів?

Просування фінансових продуктів є складним процесом з кількох причин:

Регулювання та комплаєнс. Фінансовий сектор жорстко регулюється, і маркетингові кампанії повинні відповідати вимогам законодавства, що може ускладнювати творчий процес.

Фінансовий сектор жорстко регулюється, і маркетингові кампанії повинні відповідати вимогам законодавства, що може ускладнювати творчий процес. Довіра та репутація. Фінансові продукти вимагають високого рівня довіри від споживачів. Будь-яка помилка або неправильна інформація може серйозно зашкодити репутації компанії.

Фінансові продукти вимагають високого рівня довіри від споживачів. Будь-яка помилка або неправильна інформація може серйозно зашкодити репутації компанії. Складність продукту. Багато фінансових продуктів складні для розуміння середньостатистичного споживача. Це вимагає від маркетологів розробки простих та зрозумілих повідомлень.

Багато фінансових продуктів складні для розуміння середньостатистичного споживача. Це вимагає від маркетологів розробки простих та зрозумілих повідомлень. Конкуренція. Ринок фінансових послуг насичений, тому виділятися серед конкурентів може бути складно.

Який найбільш вдалий, на ваш погляд, маркетинговий кейс TransferGo?

Одним із нещодавніх вдалих маркетингових кейсів TransferGo є 360 кампанія для нігерійських клієнтів у Великій Британії. Основні аспекти цієї кампанії включали:

Локалізацію повідомлень. Окрім англійської мови, використовувалися локальні посили, які були зрозумілі та близькі нігерійцям, що допомогло створити емоційний зв’язок з авдиторією.

Окрім англійської мови, використовувалися локальні посили, які були зрозумілі та близькі нігерійцям, що допомогло створити емоційний зв’язок з авдиторією. Різноманітні канали . Кампанія включала зовнішню рекламу в Лондоні, рекламу на транспорті та цифрові канали.

. Кампанія включала зовнішню рекламу в Лондоні, рекламу на транспорті та цифрові канали. Вірусний ефект. Кампанія стала вірусною, оскільки люди активно тегали TransferGo, також була активна підтримка інфлюєнсерів, а користувачі робили фото з нашою рекламою.

Цей кейс продемонстрував, що глибоке розуміння культурних особливостей цільової авдиторії та використання різноманітних комунікаційних каналів може призвести до значного успіху.

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Поділіться, будь ласка, досвідом, які стратегії використовує компанія при просуванні на українському ринку та на закордонному.

Стратегії просування TransferGo варіюються залежно від ринку та від продукту. Наприклад, в Україну можна переказати на банківські картки та рахунки, а в Марокко, замість переказу на картку, потрібно, щоб була можливість отримання готівки у пункті видачі, бо картки не популярні у цій країні й попит на перекази на картки низький.

Але навіть для українського ринку, ми маємо різні стратегії для українців в Україні та українців за кордоном.

В Україні наша стратегія більш навчально-інформативна:

Інформування про сервіс TransferGo . У 2019 році TransferGo запустив ТВ-кампанію на 5 найбільших телеканалах України, ставши першим сервісом транскордонних грошових переказів онлайн, який вийшов на українське телебачення. Наша реклама показувала різні способи переказу грошей з-за кордону, їх переваги та недоліки.

. У 2019 році TransferGo запустив ТВ-кампанію на 5 найбільших телеканалах України, ставши першим сервісом транскордонних грошових переказів онлайн, який вийшов на українське телебачення. Наша реклама показувала різні способи переказу грошей з-за кордону, їх переваги та недоліки. Привабливий продукт. TransferGo забезпечив безплатну опцію для переказів з-за кордону в Україну, що привернуло велику кількість користувачів.

TransferGo забезпечив безплатну опцію для переказів з-за кордону в Україну, що привернуло велику кількість користувачів. Кваліфікована інформаційна підтримка. Ми розповідали авдиторії про те, що перекази з-за кордону отримати легко та безпечно, а гроші приходять одразу на карту. Для тих, хто планує поїхати на роботу за кордон, ми надаємо інформацію про працевлаштування там, легалізацію, ділимося історіями українців, які вже живуть за кордоном деякий час.

Ми розповідали авдиторії про те, що перекази з-за кордону отримати легко та безпечно, а гроші приходять одразу на карту. Для тих, хто планує поїхати на роботу за кордон, ми надаємо інформацію про працевлаштування там, легалізацію, ділимося історіями українців, які вже живуть за кордоном деякий час. Програма «Запроси друга». Повернувшись додому, у багатьох вже немає потреби переказувати гроші, але все одно можна отримати грошовий бонус 100 євро за рекомендацію додатка TransferGo трьом колегам або друзям.

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За кордоном стратегія більше орієнтована на використання сервісу, тож додатково до того, що ми робимо в Україні, вона включає:

Локалізацію комунікацій. Використання української мови, культурних маркерів, також наша служба підтримки говорить українською, та до агентів можна подзвонити, а не тільки написати — все це створює відчуття близькості та довіри до бренду.

Використання української мови, культурних маркерів, також наша служба підтримки говорить українською, та до агентів можна подзвонити, а не тільки написати — все це створює відчуття близькості та довіри до бренду. Професійну інформаційну підтримку. Надання інформації про легалізацію, співпраця з експертами, агенціями з працевлаштування, публікація корисної інформації щодо оренди житла, садочків та шкіл, сплати податків — всього, що допомагає українцям адаптуватися до нових умов в країнах Європи та у Великобританії.

Які канали просування ви можете назвати найбільш ефективними саме для фінтех-продуктів і чому? Можливо приведете декілька антикейсів, що саме не підійшло для просування продуктів TransferGo.

Найбільш ефективними каналами просування для фінтех-продуктів є:

ATL, BTL та Digital. Комбінація традиційних та цифрових каналів допомагає побудувати довіру та охопити широку авдиторію.

Комбінація традиційних та цифрових каналів допомагає побудувати довіру та охопити широку авдиторію. Соціальні мережі. Використання платформ, таких як Facebook, Instagram та YouTube, дозволяє взаємодіяти з клієнтами та підвищувати їх обізнаність про бренд.

Використання платформ, таких як Facebook, Instagram та YouTube, дозволяє взаємодіяти з клієнтами та підвищувати їх обізнаність про бренд. Контент-маркетинг. Створення корисного та інформативного контенту для блогів, відео та соціальних мереж.

Створення корисного та інформативного контенту для блогів, відео та соціальних мереж. Партнерства. Надання додаткової цінності для наших клієнтів.

А ось антикейсом для нас став Telegram. Для TransferGo це неефективний канал для просування через високу активність шахраїв та обмежені можливості блокування нелегального контенту.

Яким, на ваш погляд, повинен бути хороший SMM для фінансової сфери?

Гарний SMM для фінансових компаній включає кілька елементів:

Довіра та прозорість. Надання перевіреної інформації, відкритість у взаємодії з клієнтами, будування емоційного контакту.

Надання перевіреної інформації, відкритість у взаємодії з клієнтами, будування емоційного контакту. Корисний контент. Публікація матеріалів, які допомагають клієнтам розуміти фінансові продукти та покращувати свою фінансову грамотність.

Публікація матеріалів, які допомагають клієнтам розуміти фінансові продукти та покращувати свою фінансову грамотність. Взаємодія з авдиторією. Активна взаємодія з підписниками, швидка відповідь на їх питання та коментарі, демонстрація розуміння проблем та викликів клієнтів.

Які dos & don’ts в соцмережах для фінкомпаній?

Do:

використовувати зрозумілу мову, складні речі упаковувати в зрозумілі тексти;

ділитися історіями команди, реальних людей по ту сторону застосунку;

надавати перевірену інформацію;

бути прозорими та швидкими у розв’язанні питань клієнтів.

Don’t:

використовувати складну фінансову термінологію;

ігнорувати відгуки та проблеми клієнтів;

уникати спілкування з клієнтами;

публікувати непослідовну або неперевірену інформацію, яка може викликати недовіру.

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А ось ще така болюча тема для багатьох маркетологів — розподіл бюджету. Як би ви порадили оптимізувати бюджет на просування фінтех-компаній?

Для оптимізації бюджету на просування фінтех-компаній рекомендується:

Аналіз ефективності каналів. Регулярно оцінювати ефективність різних каналів та спрямовувати бюджет на найрезультативніші. Розуміти сезонність та використовувати її для забезпечення росту показників.

Регулярно оцінювати ефективність різних каналів та спрямовувати бюджет на найрезультативніші. Розуміти сезонність та використовувати її для забезпечення росту показників. Тестування. Проводити A/B тестування маркетингових кампаній для визначення найкращих стратегій.

Проводити A/B тестування маркетингових кампаній для визначення найкращих стратегій. Автоматизація. Використовувати маркетингові платформи для автоматизації рутинних завдань та підвищення ефективності.

Використовувати маркетингові платформи для автоматизації рутинних завдань та підвищення ефективності. Консолідація бюджетів та оптимізація. Фокусуватися на найбільш ефективних каналах замість розпорошення бюджетів, ресурсів та зусиль.

Чи використовуєте ви data-аналітику для побудови маркетингової стратегії? Можливо є декілька прикладів?

Data-аналітика є ключовим елементом маркетингової стратегії TransferGo. Приклади використання:

Сегментація авдиторії. Аналіз даних допомагає визначити різні сегменти авдиторії та створювати для них персоналізовані комунікації.

Аналіз даних допомагає визначити різні сегменти авдиторії та створювати для них персоналізовані комунікації. Моніторинг ефективності. Аналіз показників ефективності кампаній для їх оптимізації та покращення результатів.

Аналіз показників ефективності кампаній для їх оптимізації та покращення результатів. Прогнозування трендів. Використання аналітики для передбачення майбутніх тенденцій та адаптації стратегій відповідно до них.

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