Михайло Чобанян про Layer2State: Цифрова держава від засновника Kuna

Layer2State — це революційна платформа, яка поєднує блокчейн, штучний інтелект та децентралізоване управління для створення держави, де кожен громадянин зможе реалізувати свій потенціал

Михайло Чобанян, засновник криптоплатформи Kuna, представляє свій новий проєкт Layer2State, метою якого є створення першої у світі цифрової держави без фізичних кордонів.

В інтерв’ю для PaySpace Magazine Чобанян розповідає про бачення майбутнього, інноваційні технології та філософські принципи цифрової нації. Як цифрова держава спрощує створення бізнесу, забезпечує прозорість процесів та відкриває безмежні можливості для своїх громадян? Про це та багато іншого – у нашій розмові.

Розкажіть, будь ласка, детальніше про концепцію Layer2State? Що саме ви маєте на увазі під «цифровою нацією»?

Я зараз знаходжусь в Португалії, в самій крайній точці на європейському континенті від вас, проте ми з вами спілкуємося, і цей глобальний світ дозволяє нам транслювати інформацію на весь світ. Ось цей період зараз глобалізації, коли кордони держав стерті, він закінчується, і починається нова епоха – цифрових мережевих держав. Що це означає? Дивіться, зараз людина в онлайні зараз знаходиться більше, ніж в офлайні. Більшість своїх дій – від платежів до спілкування з партнерами та розв’язання соціальних проблем – вони відбуваються в онлайні.

Раніше багато державних питань вирішувались офлайн, зараз більшість з них можна обговорити онлайн. І ось це наступний новий тренд, який вже виник. Деякі його називають «четвертою індустріальною революцією».

Головною метою проєкту Layer2State є створення умов, у яких кожен громадянин зможе реалізувати свій максимум у цифровому середовищі. Тобто це не клопіт де жити, що їсти, той же доступ до Інтернету та до інформації. Це ось другий рівень, де можна закривати багато процесів. А далі, як тільки закриті ці рівні, ви автоматично можете вийти на соціальний рівень. Це означає, що у вас з’являється час поспілкуватися з друзями, з колегами, з сім’єю.

Коли розпочалася робота над проєктом Layer2State? Які вже є досягнення та результати?

Вперше я задався цим питанням, десь 20 років тому. І на той момент кількість уваги, яку я приділяв цьому питанню, було 0,001%. Але останнім часом воно перейшло на 99,9% моєї уваги. По суті Kuna – це і є експеримент тестування гіпотез, перевірка, чи можна виключно у фінансовому секторі розв’язувати проблему свобод.

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На якому ви зараз етапі?

Зараз етап створення «фундаменту». Це, по суті, науково-дослідний інститут, метою якого детально опрацювати всі питання, пов’язані з неефективністю чинної системи, і розробити концепцію майбутньої, яка буде, як я вже сказав, у сотні разів ефективніше. Тобто, спочатку треба відповісти на головні питання, пов’язані з побудовою ефективної цифрової держави. Наприклад, скласти ефективну систему оподаткування.

Цими питаннями займається група експертів, яка складається з фахівців різних галузей – від філософів до технічних експертів, включаючи фахівців з кібербезпеки.

Хто може приєднатися до Layer2State? Чи є якісь вимоги або обмеження для учасників? Як можна стати громадянином Layer2State та які переваги це надає?

Це інклюзивне суспільство, тобто всі, хто погодяться з новим соціальним договором. В ньому перераховані основні правила соціальної взаємодії з учасниками цифрової держави та з навколишнім середовищем. Наприклад, заборона на пропаганду, екотурбота, свобода думки та її вираження. Якщо людина з ними згодна, то вона є кандидатом на використання нової ось цієї системи.

Але, перш за все, треба створити умови, щоб «громадяни» могли займатись своїм розвитком у всіх сферах. Потрібно закрити всі фінансові питання. Відповідно, у вас мають бути умови, коли можна створювати цікаві та корисні проєкти, а не думати про виживання.

Тобто Layer2State – це по суті фонд, який буде наповнюватись шляхом запуску проєктів, за які люди отримуватимуть комісії, що закриють їх базові потреби.

Як саме Layer2State спрощує процеси, такі як створення бізнесу або здійснення транзакцій?

Чому зараз настав той момент, коли потрібно запускати Network State? Ми говоримо про дві ключові технології. Це блокчейн і штучний інтелект.

Блокчейн нам дає можливість побудови фінансово незалежної системи, яку не потрібно контролювати, і яка вкрай ефективна в плані того, що не потрібні класичні та фінансові компанії. Технологія закриває питання надійного зберігання даних, які неможливо змінити заднім числом, тобто підробити історію.

І штучний інтелект, який не має почуттів, принаймні поки що, і, відповідно, він абсолютно раціональний. Об’єктивно йому все одно, яке у вас прізвище, соціальний статус тощо. Відповідно, ми можемо вибудувати ось цю цифрову державу шляхом прийняття рішень для великої групи осіб.

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Які інноваційні технології використовуються в Layer2State для забезпечення надійності та швидкості транзакцій?

Наразі я використовую інфраструктуру Kuna і три різні штучні інтелекти. Це ті технології, які зараз є.

Як ви плануєте інтегрувати традиційні валюти з криптовалютами на платформі Layer2State?

Тут буде перехідний етап, поки існують традиційні, тобто фіатні валюти. У 2026 році вже з’явиться цифровий євро, який повністю замінить традиційні євро зараз. Не виключаю, що після цього остаточно зникнуть готівкові розрахунки. Тому в якийсь період у нас буде централізований посередник, який по суті буде однією ногою стояти в традиційних фінансах, а іншою – в криптовалюті.

В Layer2State ми також зможемо нашим майбутнім громадянам видавати не тільки можливість користуватися криптовалютою, але й мати єврові рахунки, картки, як це у всіх традиційних банках зараз.

Тобто ми дамо повністю всі інструменти, як для фізосіб, так і для компаній, які створюватимуться у нас абсолютно природно.

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