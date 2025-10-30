Дуров анонсував запуск нового проєкту — Cocoon

Генеральний директор Telegram Павло Дуров виступив на конференції Blockchain Life 2025 у Дубаї, де оголосив про запуск Cocoon — децентралізованої ШІ-мережі обчислень на блокчейні The Open Network (TON), яка винагороджуватиме власників відеокарт у Toncoin за обчислення приватних ШІ-запитів

Мережа, офіційна назва якої Confidential Compute Open Network, стартує у листопаді. Першим великим клієнтом стане Telegram. Одразу після анонсу відкрилися заявки для розробників та власників GPU.

Cocoon створює ринок, де користувачі можуть надавати свої обчислювальні потужності через відеокарти та отримувати за це криптовалюту TON. Водночас розробники отримують доступ до недорогої інфраструктури для штучного інтелекту, яка обробляє запити без передачі даних централізованим постачальникам.

Розробники позиціонують Cocoon як конкурента монополіям великих технологічних корпорацій, таких як Amazon AWS та Microsoft Azure. За словами Дурова, проєкт покликаний захистити цифрові свободи користувачів.

Запуск Cocoon відбувається на тлі зростання занепокоєння через централізовані ШІ-системи. Коли компанії на кшталт OpenAI чи Google обробляють запити користувачів, вони мають доступ до текстів, даних і метаданих. Cocoon, за словами Дурова, пропонує інший підхід — система зберігає дані у зашифрованому вигляді протягом усього процесу, навіть для власників GPU, які виконують обчислення.

Telegram планує інтегрувати Cocoon у власну екосистему, щоб використовувати потужності мережі для роботи AI-функцій у Mini Apps. Це може спростити доступ до штучного інтелекту для мільйонів користувачів месенджера.

Генеральний директор TON Foundation Макс Краун вважає, що Cocoon має стати кроком до більш відкритої моделі обчислень, у якій користувачі отримують більше контролю над даними та інфраструктурою.

«Завдяки мільярдній аудиторії Telegram та високопродуктивному блокчейну TON, Cocoon може переосмислити, як мільярди людей взаємодіють зі штучним інтелектом у цифровому просторі, — сказав він. — Cocoon — це точка перетину соціальних мереж, ШІ та децентралізованих технологій у безпрецедентному масштабі».

Компанія AlphaTON Capital, що спеціалізується на цифрових активах і пов’язана з TON, заявила про намір інвестувати у розгортання GPU-серверів для підтримки мережі. Вона планує використовувати сучасні графічні процесори з великою пам’яттю, які зможуть працювати з моделями штучного інтелекту, такими як DeepSeek і Qwen.

Cocoon працює на блокчейні TON, який здатен обробляти мільйони транзакцій за секунду. Це має забезпечити масштабованість і прозорість, характерну для децентралізованих систем.

Подібно до інших децентралізованих мереж, таких як Akash Network чи Render Network, ціни в Cocoon формуватимуться на основі попиту та пропозиції між власниками GPU й розробниками. Це може зробити послуги дешевшими порівняно з великими хмарними провайдерами, але й створює ризики нестабільності роботи.

На думку Крауна, мета проєкту — дати користувачам більше контролю над власними даними й участю у розвитку інфраструктури штучного інтелекту.

Джерело: Yahoo!Finance.