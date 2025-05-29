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Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій

29.05.2025 19:30
Ольга Деркач
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Месенджер Telegram планує залучити щонайменше $1,5 млрд через випуск нових облігацій

Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій

Telegram планує залучити $1,5 млрд через продаж облігацій Фото: unsplash.com

Компанія залучає кошти за допомогою п’ятирічних облігацій із прибутковістю 9%, які зацікавили як постійних інвесторів, таких як найбільший у світі керуючий активами BlackRock і суверенний фонд Абу-Дабі Mubadala, так і нових учасників, включаючи хедж-фонд Citadel, повідомляє Wall Street Journal з посиланням на джерела.

Кошти будуть використані для викупу боргу за попереднім випуском облігацій Telegram у 2021 році, термін погашення якого настає в березні наступного року. Нові облігації можуть бути конвертовані в акції з дисконтом, якщо Telegram вийде на біржу.

Telegram спочатку розробив мережу першого рівня TON, а потім перетворив її на незалежну компанію. У квітні токенізаційна компанія Libre заявила, що планує токенізувати борг Telegram на суму $500 млн на TON як Telegram Bond Fund (TBF).

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За даними засновника Telegram Павла Дурова, застосунок має понад 1 млрд активних користувачів на місяць і 15 млн платних передплатників, подвоївши цей показник за один рік.

З фінансової точки зору, компанія пережила переломний момент у 2024 році, повідомивши про прибуток у розмірі $540 млн при доході $1,4 млрд, що є зростанням порівняно з $173 млн збитків у 2023 році. На 2025 рік прогнозується прибуток у розмірі понад $700 млн.

Telegram збільшив свої доходи за рахунок розширення рекламного бізнесу та впровадження таких функцій, як цифрові подарунки в застосунку та платформа для розробників для створення додатків і ботів.

Нагадаємо, що Павло Дуров повідомив, що домовився з гендиректором xAI Ілоном Маском про партнерство, результатом якого стане інтеграція штучного інтелекту Grok у месенджер.

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Джерело: CoinDesk.

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