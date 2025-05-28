Чат-бот Grok від xAI з’явиться в Telegram — Дуров

Засновник Telegram Павло Дуров повідомив, що домовився з гендиректором xAI Ілоном Маском про партнерство, результатом якого стане інтеграція штучного інтелекту Grok у месенджер

«Цього літа користувачі Telegram отримають доступ до найкращої технології штучного інтелекту на ринку. Ми з Ілоном Маском домовилися про річне партнерство, щоб запропонувати чат-бота Grok від xAI для понад мільярда наших користувачів та інтегрувати його в усі додатки Telegram», — зазначив Дуров.

За його словами, це також зміцнює фінансове становище Telegram:

«Ми отримаємо $300 млн готівкою та акціями від xAI, плюс 50% доходу від підписок xAI, проданих через Telegram».

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Що отримають користувачі від такої колаборації:

доступ до інтелектуального чат-бота Grok у всіх застосунках Telegram;

миттєву перевірку фактів у повідомленнях каналів (допомога зорієнтуватися в інформаційному потоці);

можливість поставити будь-які запитання у вікні пошуку (відповідь ШІ буде миттєвою);

допомогу в написанні повідомлень — автоматичне формулювання тексту на основі ідей користувача;

стислий витяг (огляд) з повідомлень у чатах — для економії часу;

генерацію стікерів за текстовим запитом.

Раніше ми писали, що компанія Ілона Маска, яка займається розробкою штучного інтелекту (ШІ) xAI, після останнього раунду фінансування може досягти оцінки у $18 млрд.

Також нещодавно цей стартап закрив раунд фінансування серії B, залучивши $6 млрд інвестицій. Серед ключових інвесторів — Valor Equity Partners, Vy Capital, Andreessen Horowitz, Sequoia Capital, Fidelity Management & Research Company, Prince Alwaleed Bin Talal і Kingdom Holding тощо.

«xAI насамперед зосереджена на розробці передових систем ШІ, які є правдивими, компетентними та максимально корисними для всього людства. Місія компанії — зрозуміти справжню природу Всесвіту», — зазначають в xAI.

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