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В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості

28.05.2025 16:30
Ольга Деркач
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У Києві в межах міжнародної ініціативи Талліннський механізм розпочав роботу Проєктний офіс — Tallinn Mechanism Project Office (TMPO)

В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості

В Україні відкрили міжнародний проєктний офіс із кіберстійкості Фото: mfa.gov.ua

Основна його ціль — підвищити прозорість, координацію та ефективність донорської підтримки для забезпечення кіберстійкості України, йдеться в пресрелізі Міністерства закордонних справ України.

«Сьогодні проти України ведеться найтехнологічніша війна в історії. Окрім фізичних руйнувань, спричинених ракетними ударами, країна щодня стикається з хвилями кібератак, спрямованих на критичну інфраструктуру. У таких умовах підтримка міжнародних партнерів — урядів і приватного сектору — є ключовою для цифрової стійкості країни. Усвідомлюючи, що ефективність такої підтримки можлива лише за умов злагодженої координації, МЗС Естонії ініціювало створення Талліннського механізму. Він став платформою, що об’єднала зусилля низки країн-партнерів для спільної боротьби з кіберзагрозами та захисту цифрової інфраструктури України. Відкриття проєктного офісу в Києві покликане посилити координацію між партнерами й забезпечити стабільну, довгострокову підтримку цифрової безпеки України», — зазначила Валерія Іонан, заступниця міністра цифрової трансформації України з питань євроінтеграції.

Талліннський механізм започатковано у 2023 році як міжнародну відповідь на загрози в кіберпросторі, які зростають, та агресію росії. Він покликаний посилити захист України від кібератак, зробивши міжнародну підтримку максимально ефективною та скоординованою між країнами-партнерами.

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До ТМ входять 11 країн: Велика Британія, Данія, Естонія, Італія, Канада, Нідерланди, Німеччина, Польща, США, Франція та Швеція. Європейський Союз і НАТО мають статус офіційних спостерігачів. На даний момент головуючими країнами в рамках ініціативи є Франція та Естонія.

«Формат Талліннського механізму унікальний — він дозволяє донорам об’єднувати ресурси, не дублювати зусилля та підтримувати Україну там, де це дійсно потрібно. Для Естонії ця ініціатива — не просто про кібердопомогу, а про побудову міцної цифрової коаліції навколо України», — наголосив Танель Сепп, посол з особливих доручень з питань кібердипломатії, Департамент цифрової та кібердипломатії Естонії.

TMPO підтримує роботу Каталогу — онлайн-платформи, що допомагає донорам і українським інституціям ефективно співпрацювати у сфері кібербезпеки. У Каталозі українські організації подають проєкти, а донори обирають ті, що відповідають їхнім пріоритетам.

Також TMPO залучає українські та міжнародні кіберкомпанії до реалізації проєктів у межах Талліннського механізму. Приватний сектор бере участь у виявленні загроз, реагуванні на інциденти та підготовці фахівців.

Уже зараз реалізуються десятки ініціатив: оцінка стану кібербезпеки, навчання, забезпечення України терміналами Starlink для підтримки цифрової стійкості.

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Рубрики: БезпекаНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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