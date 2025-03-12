Україна та ЄС підписали меморандум про співпрацю в сфері кібербезпеки

Україна та Європейський Центр кіберкомпетентності (ECCC) уклали меморандум про взаємодію у сфері кібербезпеки, що передбачає зміцнення колективного кіберзахисту, обмін інформацією та спільне протистояння кіберзагрозам

Документ було підписано в рамках міжнародного форуму Kyiv International Cyber Resilience Forum 2025, повідомляє dev.ua.

Від України угоду скріпив своїм підписом заступник Секретаря Ради національної безпеки і оборони Сергій Демедюк, а від ECCC — виконавчий директор Лука Тальяретті.

Співпраця спрямована на розвиток механізмів оперативного реагування на кіберінциденти та посилення захисту критично важливих об’єктів. Також сторони узгодили спільні заходи з моніторингу, аналізу та запобігання кіберзагрозам, що сприятиме посиленню кіберстійкості як України, так і Європейського Союзу в умовах зростаючих кіберризиків.

Лука Тальяретті — експерт із понад 20-річним досвідом співпраці з європейськими інституціями та міжнародними організаціями, зосереджуючись на цифровій трансформації, кібербезпеці та науково-дослідних розробках.

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У 2024 році він очолив Європейський центр компетенцій у сфері кібербезпеки (ECCC) як виконавчий директор. До цього обіймав ключові посади в агентстві eu-LISA, що управляє великими ІТ-системами ЄС, спочатку як заступник виконавчого директора, а згодом як виконувач обов’язків керівника. Також він керував Глобальним технічним центром Групи з протидії підробці банкнот Центрального банку при Європейському центральному банку.

Очікується, що нове партнерство сприятиме розширенню міжнародного співробітництва у сфері кібербезпеки, зміцненню інформаційного обміну між країнами, реалізації спільних ініціатив та підготовці висококваліфікованих спеціалістів.

Нагадаємо, що ЄС надасть українським банкам €1,6 млрд на кредитування бізнесу. Ініціатива спрямована на розширення доступу до фінансування для бізнесів, зокрема в регіонах, що постраждали від війни, а також компаній, заснованих внутрішньо переміщеними особами, ветеранами та іншими вразливими групами.

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