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Торгівля з ЄС: що Україна купує і продає найбільше

22.02.2025 11:00
Микола Деркач
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Держстат оприлюднив статистику щодо товарної структури торгівлі України з державами ЄС. Це наш головний партнер, на який припадає 59,5% (понад $24,8 млрд) від усього експорту та 50,5% ($35,7 млрд) – імпорту

Торгівля з ЄС: що Україна купує і продає найбільше

Торгівля з ЄС: що Україна купує і продає найбільше Фото: freepik.com

Про це у Telegram написав голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев.

За його словами, до топ-10 експортних позицій відноситься:

  • зернові культури – 15,8% ($3 917,8 млн);
  • жири та олії тваринного або рослинного походження – 13,6% ($3 374,8 млн);
  • насіння і плоди олійних рослин – 9,7% ($2 408,6 млн);
  • електричні машини – 8,4% ($2 084,8 млн);
  • чорні метали – 8,1% ($2 005,0 млн);
  • руди, шлак і зола – 6,6% ($1 642,0 млн);
  • деревина і вироби з деревини – 4,8% ($1 200,2 млн);
  • залишки та відходи харчової промисловості – 3,3% ($815,7 млн);
  • меблі – 3,3% ($814,8 млн);
  • вироби з чорних металів – 2,4% ($586,4 млн).

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Топ-10 імпортних позицій з держав ЄС:

  • палива мінеральні; нафта і продукти її перегонки – 17,1% ($6 115,5 млн);
  • засоби наземного транспорту (крім залізничного) – 10,4% ($3 708,9 млн);
  • реактори ядерні, котли, машини – 9,3% ($3 336,8 млн);
  • електричні машини – 5,9% ($2 090,6 млн);
  • фармацевтична продукція – 4,9% ($1 743,4 млн);
  • пластмаси, полімерні матеріали – 4,4% ($1 573,0 млн);
  • різноманітна хімічна продукція – 1,9% ($675,6 млн);
  • добрива – 1,8% ($630,6 млн);
  • ефірні олії – 1,7% ($622,2 млн);
  • папір та картон – 1,7% ($594,8 млн).

Гетманцев зазначив, що якщо порівняти, то у нашому експорті у першій п’ятірці з переробної промисловості представлена лише одна позиція, в європейському експорті – чотири «з половиною».

Другу десятку нашого експорту відкривають «реактори ядерні, котли, машини» ($440,3 млн, в європейському експорті – це третя позиція), другу десятку європейського експорту – «чорні метали» ($555,5 млн, у нашому експорті – це п’ята позиція).

«Економічному блоку в уряді, який регулярно рапортує про свої звитяги у підтримці «переробної промисловості», вочевидь треба докласти більших зусиль, аби аграрну сировину починала заміщувати продукція харчової промисловості, а гірничо-металургійну – продукція машинобудування…», — написав нардеп.

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Рубрики: АналітикаГрошіЄвропаЄвросоюзСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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