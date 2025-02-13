Які торгівельні мережі сплатили найбільше податків у 2024 — Гетманцев

Голова комітету Верховної Ради України з фінансових питань Данило Гетманцев розповів, хто з представників нонфуд-ритейлу сплатив набільше податків у 2024 році

Списки сумлінних платників податків в Україні Гетманцев публікує у своєму Telegram.

Як наголосив нардеп, підприємства нонфуд-ритейлу — важливий сегмент економіки, що забезпечує споживачів товарами для дому, особистої гігієни, побутовою технікою, одягом та іншими необхідними виробами. Вони відіграють ключову роль у підтримці якості життя населення та стабільності ринку.

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Лідерами у 2024 році стали:

ЕПІЦЕНТР;

JYSK;

Аврора;

Брокард;

EVA;

Watsons;

АНТОШКА;

New Yorker;

Mango;

INTERTOP;

Zara;

H&M.

«Дякуємо бізнесу за своєчасну сплату податків. Свідома позиція бізнесу підтримує економічну стабільність і забезпечує розвиток важливих галузей, зокрема в часи економічних викликів, — написав Гетманцев. — Дякуємо компаніям за внесок у забезпечення стабільності країни та розвиток української економіки».

Нагадаємо, що Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році. Щороку відомство публікує список транспортних засобів, які підпадають під «податок на розкіш». Податок доведеться заплатити за авто не старше 5 років, залежно від марки та моделі.

Раніше ми писали, хто з резидентів Дія.City сплатив найбільше податків. За минулий рік резиденти сплатили понад 18 млрд грн податків. Вигідні податкові умови Diia.Cіtу створюють баланс між потребами держави та бізнесу. Країна отримує податкові надходження, а компанії — низку преференцій для розвитку, зокрема й податкових

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця.

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