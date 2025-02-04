Транспортний податок у 2025 році: за які авто доведеться заплатити

Міністерство економіки України опублікувало список автомобілів, власники яких мають заплатити транспортний податок у 2025 році

До переліку Міністерства потрапили машини з об’ємом двигуна понад 2 літри. Щороку відомство публікує список транспортних засобів, які підпадають під «податок на розкіш».

До списку потрапили 352 моделі авто марок Aston Martin, Audi, Bentley, BMW, Hymer-Mercedes, Lamborghini, Ineos, Jaguar, Land Rover, Lexus, Maserati, Mercedes-AMG, Mercedes-Benz, Mercedes-Maybach, Porshche, Rolls-Royce, Toyota.

Податок доведеться заплатити за авто не старше 5 років, залежно від марки та моделі.

Транспортний податок сплачують як фізичні, так і юридичні особи. Його ставка залишається фіксованою і становить 25 тисяч гривень на рік.

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Цей податок застосовується до автомобілів, вартість яких перевищує 375 мінімальних заробітних плат (3 млн грн).

Нагадаємо, що резиденти Дія.City сплатили рекордну за три роки суму податків. Ці кошти ідуть на підтримку армії, економіки та відновлення країни.

Раніше ми писали, скільки отримав держбюджет від «податку на Google» минулого року. Якщо в рік запровадження надходження склали 4,3 млрд грн, в 2023 році — 8 млрд грн, то вже в 2024 році надходження складали 11,2 млрд грн, що майже в 4 рази перевищує суму, яку розраховували отримати за результатами прийняття закону.

Крім того, міністр фінансів Сергій Марченко заявив, що працівники Державної податкової служби повинні отримати доступ до фінансової інформації громадян України, яка наразі є конфіденційною та охороняється як банківська таємниця. Він висловив впевненість, що в процесі євроінтеграції банківська таємниця для працівників податкової служби буде скасована. Водночас міністр фінансів визнав, що реалізація цього кроку може ускладнитися через низький рівень довіри українців до державних інституцій.

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