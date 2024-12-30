Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів

Цьогорічне рекордне підвищення податків стало необхідним кроком для забезпечення фінансування Збройних сил України

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час телемарафону зазначив, що це рішення було компромісним і продиктованим потребами сектору безпеки та оборони, пише LIGA.Net.

За його словами, нині 26% ВВП спрямовується на оборонні потреби.

«У цих умовах у нас немає іншого виходу, окрім як пошук балансів. Це було вимушене болюче рішення, воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, мене як міністра фінансів лише частково задовольнив. Ключове завдання було вирівняти баланс між потребами Збройних Сил України й нашими можливостями», — зазначив Марченко.

Міністр додав, що через обмежені можливості внутрішніх запозичень податки залишаються ключовим джерелом фінансування армії.

«У цьому році інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили коштом податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають певні обмеження, тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення. Нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», — сказав Марченко.

Він підкреслив, що навіть у непростих умовах український бізнес і громадяни усвідомлюють необхідність підвищення податків.

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«Спілкуючись із представниками бізнесу та громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею, зважаючи на те, що кожна їхня гривня піде на Збройні Сили. Це важливо. Ці кошти підуть на фінансування армії», — додав Марченко.

Говорячи про податкову політику на наступний рік, Марченко зазначив, що уряд не передбачає запровадження нових підвищень.

«На наступний рік, на цей час, ми не плануємо йти з пропозиціями щодо збільшення податків. У нас немає таких планів. Ми б воліли уникнути цих кроків у найближчій перспективі, адже розуміємо, що це досить болюче для бізнесу та громадян, які намагаються вижити у складних умовах», — сказав Марченко.

Як альтернативне джерело для додаткового фінансування армії, міністр запропонував розглянути використання заморожених російських активів.

«Ми знайшли певні джерела, яким чином можна буде додатково профінансувати у разі потреби наші ЗСУ. Це ті самі заморожені російські активи, які частково можна використати на закупівлю зброї», — підсумував він.

Нагадаємо, що Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів. Парламент прийняв законопроєкт №9319, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед головних нововведень є відтермінування підвищення податків для ФОПів та бізнесу на єдиному податку — для них зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

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