close-btn
PaySpaceMagazine

Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів

30.12.2024 16:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

Цьогорічне рекордне підвищення податків стало необхідним кроком для забезпечення фінансування Збройних сил України

Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів

Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів Фото: freepik.com

Міністр фінансів України Сергій Марченко під час телемарафону зазначив, що це рішення було компромісним і продиктованим потребами сектору безпеки та оборони, пише LIGA.Net.

За його словами, нині 26% ВВП спрямовується на оборонні потреби.

«У цих умовах у нас немає іншого виходу, окрім як пошук балансів. Це було вимушене болюче рішення, воно досить компромісне. Той компроміс, на який ми вийшли, мене як міністра фінансів лише частково задовольнив. Ключове завдання було вирівняти баланс між потребами Збройних Сил України й нашими можливостями», — зазначив Марченко.

Міністр додав, що через обмежені можливості внутрішніх запозичень податки залишаються ключовим джерелом фінансування армії.

«У цьому році інших джерел, ніж фінансувати наші Збройні Сили коштом податків, у нас немає. Обсяги внутрішніх запозичень теж мають певні обмеження, тобто ми не можемо безкінечно роздувати запозичення. Нам треба було спиратися на якусь стабільну базу», — сказав Марченко.

Він підкреслив, що навіть у непростих умовах український бізнес і громадяни усвідомлюють необхідність підвищення податків.

Цікаве по темі: Гетманцев пропонує надати статус податкових агентів Uklon, Uber, Bolt

«Спілкуючись із представниками бізнесу та громадянами, ми розуміємо, що це не є непосильною ношею, зважаючи на те, що кожна їхня гривня піде на Збройні Сили. Це важливо. Ці кошти підуть на фінансування армії», — додав Марченко.

Говорячи про податкову політику на наступний рік, Марченко зазначив, що уряд не передбачає запровадження нових підвищень.

«На наступний рік, на цей час, ми не плануємо йти з пропозиціями щодо збільшення податків. У нас немає таких планів. Ми б воліли уникнути цих кроків у найближчій перспективі, адже розуміємо, що це досить болюче для бізнесу та громадян, які намагаються вижити у складних умовах», — сказав Марченко.

Як альтернативне джерело для додаткового фінансування армії, міністр запропонував розглянути використання заморожених російських активів.

«Ми знайшли певні джерела, яким чином можна буде додатково профінансувати у разі потреби наші ЗСУ. Це ті самі заморожені російські активи, які частково можна використати на закупівлю зброї», — підсумував він.

Нагадаємо, що Рада відтермінувала підвищення податків для ФОПів. Парламент прийняв законопроєкт №9319, що вносить зміни до Податкового кодексу. Серед головних нововведень є відтермінування підвищення податків для ФОПів та бізнесу на єдиному податку — для них зміни набудуть чинності з 1 січня 2025 року.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Як підвищення податків вплине на держбюджет 2025 — Гетманцев

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні

У МВФ вважають неефективним повторне введення 50% податку на прибуток банків

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
google news
Новини по темі
Тариф на транспортування газу в Україні зросте вчетверо з 1 січня — НКРЕКП 30.12.2024

Тариф на транспортування газу в Україні зросте вчетверо з 1 січня — НКРЕКП
Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року 30.12.2024

Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року
НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни 30.12.2024

НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни
Банки в усьому світі розглядають впровадження стейблкоїнів 30.12.2024

Банки в усьому світі розглядають впровадження стейблкоїнів
Визначено найкращу валюту 2024 року 30.12.2024

Визначено найкращу валюту 2024 року
Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження 29.12.2024

Як змінились зарплати українців за час війни — дослідження
Вибір редакції
Всі
Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні
ТОП статей 27.12.2024

Підсумки року та погляд у майбутнє: номінанти PSM Awards про розвиток ритейлу в Україні

 Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
ТОП статей 27.12.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію у листопаді 2024 — аналітика
Останні новини
30.12.2024  19:50

Тривалість доби на Землі змінюється: учені назвали причину

 30.12.2024  19:10

Тариф на транспортування газу в Україні зросте вчетверо з 1 січня — НКРЕКП

 30.12.2024  18:20

НБУ перевірить Ощадбанк, Райффайзен Банк та інші фінустанови у 2025 році

 30.12.2024  17:30

Обіг платежів через WayForPay склав 18 млрд грн з початку року

 30.12.2024  16:40

Чи будуть ще раз підвищувати податки у 2025 — міністр фінансів

 30.12.2024  15:50

НБУ продав на міжбанку рекордний обсяг валюти з початку війни

 30.12.2024  15:00

Роберт Кійосакі звинувачує BlackRock у маніпулюванні ціною Біткоїна

 Всі новини
credit link image
×
Підписуйтесь на нас в Telegram та Viber!
Telegram logo Telegram Viber logo Viber