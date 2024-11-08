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НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні

08.11.2024 18:30
Ольга Деркач
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Національний банк України (НБУ) не виключає можливості подальшого підвищення податків в Україна, якщо виникне необхідність

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні

НБУ не виключає подальше підвищення податків в Україні Фото: bank.gov.ua, freepik.com

Про це йдеться в Інфляційному звіті НБУ за жовтень.

У базовому сценарії прогнозу передбачається збереження значних бюджетних дефіцитів з їх поступовим скороченням у прогнозованому періоді. Однак, існують суттєві ризики збільшення потреб на підтримку обороноздатності країни.

Національний банк України підвищив прогноз дефіциту бюджету на поточний рік до 23,3% ВВП (без урахування грантів), враховуючи зміни до бюджету, які передбачають зростання видатків на оборону. Базовий сценарій також враховує проєкт бюджету на 2025 рік і відповідні зміни в податковому законодавстві. Високі витрати на оборону будуть фінансуватися за рахунок додаткових заходів із мобілізації бюджетних доходів та збільшення боргових запозичень.

Основний ефект цих заходів відобразиться у 2025 році, коли дефіцит бюджету знизиться до 19,6% ВВП. У 2026 році, завдяки економічному зростанню та оптимізації витрат, дефіцит зменшиться до 12,4% ВВП.

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Проте, ризики зростання потреб оборонного сектору або необхідність відновлення критичної інфраструктури залишаються високими. У разі виникнення таких потреб уряд шукатиме додаткові джерела фінансування через мобілізацію внутрішніх ресурсів, зокрема, підвищення податкових надходжень і збільшення запозичень на внутрішньому ринку, щоб уникнути емісійного фінансування.

Прогноз враховує останні зміни в податковій політиці. Однак можливі нові ініціативи, що можуть вплинути на інфляцію. Підвищення податків на споживання (наприклад, ПДВ) несе ризики короткострокового інфляційного тиску, оскільки одразу впливає на споживчі ціни. Прямі податки мають здебільшого нейтральний вплив, оскільки проінфляційний ефект від збільшення бюджетних витрат компенсується зниженням приватного споживання.

Нагадаємо, що НБУ представив нову памʼятну монету. За 12-річним східним календарем 2025 рік пройде під знаком Змії, тож наступна монета «Рік Змії» присвячена саме символу майбутнього року.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніНБУ
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