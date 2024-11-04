НБУ створив окрему сторінку про е-гривню

На сайті Національного банку України (НБУ) з’явилась спеціальна сторінка про е-гривню, що є ще одним кроком, який наближує її впровадження

В Нацбанку зазначили, що наразі досліджують цифрові валюти центральних банків та працюють над створенням власної цифрової форми нацвалюти – е-гривні, яка стане першою CBDC (цифрова валюта центральних банків) в Україні.

Ключове призначення е-гривні, емітентом якої буде НБУ, називають ефективне виконання всіх функцій грошей, доповнюючи готівкову та безготівкову форми гривні.

«Використання е-гривні має бути зручним та доступним для всіх верств населення, юридичних осіб, державних органів, банків та небанківських надавачів платіжних послуг», — повідомляє Нацбанк.

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Регулятор впевнений, що розробка та впровадження е-гривні в Україні сприятиме:

еволюції платіжної інфраструктури України;

цифровізації економіки;

подальшому поширенню безготівкових розрахунків, зменшенню їх вартості;

зростанню рівня прозорості розрахунків;

підвищенню довіри до національної валюти загалом.

Також CBDC може позитивно вплинути на забезпечення економічної безпеки держави, посилення монетарного суверенітету та спроможності НБУ підтримувати цінову та фінансову стабільність.

Наразі Нацбанк розглядає та пропрацьовує наступні можливі варіанти використання е-гривні:

для роздрібних безготівкових платежів із можливим функціоналом «програмованих» грошей;

для використання у сфері, пов’язаній з обігом віртуальних активів;

для здійснення транскордонних платежів.

Зазначається, що від цих факторів також залежатимуть дизайн та основні характеристики української CBDC.

Нагадаємо, у 2018 році (лютий-грудень) Національний банк одним з перших у світі провів пілотний проєкт з випуску е-гривні для роздрібних платежів на платформі DLT. А у 2022 році представив учасникам ринку цифрових активів та державним установам проєкт концепції е-гривні.

У 2023 році регулятор розпочав етап підготовки, і анонсував відкрите тестування до кінця 2024 року, до якого зможуть доєднатись всі охочі українці, однак станом на початок листопада воно так і не розпочалось. В нашому матеріалі ми розглянули детальніше, що ж таке цифрові валюти СBDC і навіщо Україні власна е-гривня.

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