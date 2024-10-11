Скільки заробили банки України від початку 2024 року — аналітика

Доходи банків, які працюють в Україні, значно зросли за січень-серпень 2024, якщо порівнювати з показниками минулого року. У цьому матеріалі ми детально поговоримо про те, хто з банків заробив найбільше, хто найменше, і розглянемо тенденції галузі

Згідно зі статистичними даними Національного банку, за перші вісім місяців 2024 року чистий прибуток (після оподаткування) банків, які працюють в Україні, перевищив 106 млрд гривень. Це на 11,6% більше, ніж за аналогічний період минулого року (95,07 млрд грн). Чистий прибуток за липень-серпень становив близько 12,5 млрд (від початку року місячна дохідність варіюється у цих межах — 9-15 млрд грн).

Якщо розглядати тільки доходи банків за січень-липень 2024 року, вони зросли на 16,7% (до 337,7 млрд грн). Процентні доходи зросли на 18,5% (до 231,595 млрд грн). Одночасно зросли і витрати — на 19,3% (до 231,622 млрд грн). Відрахування резервів під майбутні збитки було скорочено до 1,15 млрд грн.

Сервіс моніторингу Опендатабот також випустив матеріал, де порівняв доходи різних банків (за даними НБУ) та визначив, хто отримав найвищі та найнижчі прибутки. Як зазначається у матеріалі, на топ-10 банків України (за результатами діяльності протягом січня-липня 2024 року) припадало 86% від сукупного прибутку: 80,13 млрд грн.

Майже 120 млрд грн заробили українські банки за 7 місяців 2024 року. 93 млрд грн становив чистий прибуток після оподаткування. Разом із заробітками росте й податок на прибуток. Так, цьогоріч фінансові установи вже сплатили у 1,8 разів більше податку на прибуток, ніж минулоріч. На Приват припадає 40% від прибутку всіх банків, а найбільше виріс МТБ — аж у 13 разів.

119,44 млрд грн прибутку разом отримали банки в Україні. Це на 22% більше, ніж за аналогічний період торік: 97,53 млрд грн. У 1,8 разів цьогоріч зросла сума податку на прибуток — до 25,83 млрд грн. Навіть попри збільшення податків, чистий прибуток все одно більший на 13%, аніж торік: 93,61 млрд грн проти 83,18 млрд грн.

АТ Альпарі банк відкликав свою ліцензію за власним бажанням у червні, тож наразі в Україні працює 62 банки. 8 з них отримали збитки (у розмірі 0,2 млрд грн).

Як ми можемо бачити, із десяти провідних банків України (за прибутками) лише троє гравців отримали нижчі доходи за січень-липень 2024 року, ніж за аналогічний період минулого року. Так, доходи АТ «ПУМБ» впали з 4,43 млрд грн до 4,24 млрд грн; прибутки АТ «УкрСиббанк» знизилися з 4,29 млрд грн до 3,97 млрд грн; доходи АТ «ОТП Банк» зменшилися з 3,63 млрд грн до 3 млрд грн.

Згідно з даними Нацбанку, найбільший прибуток за січень-липень 2024 року отримав ПриватБанк — 37 млрд грн. На другому місці — Ощадбанк, який отримав дохід 11млрд грн. Третє місце у Райффайзен Банку — 4,87 млрд грн.

Найменші прибутки отримали: АТ «Полікомбанк» — 0,006 млрд грн; АТ «Комінвестбанк» — 0,003 млрд грн; АТ «Метабанк» — 0,001 млрд грн.

АТ «Банк Траст-капітал» не був ні збитковим, ні прибутковим. У цей час збитковими виявились:

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Далі розглянемо різні категорії банків, які працюють в Україні: державні, з іноземним та з приватним капіталом. Так як аналітичні дані у розрізі банків за серпень та вересень очікуються, розглянемо поки що за січень-липень 2024 року.

Державні банки

На державні банки припадає 63% від загального прибутку усіх банків. Стабільно лідирує Приват: 37,16 млрд грн прибутку після оподаткування. Це на 8% більше, ніж минулоріч. Саме на ПриватБанк припадає 40% від загального прибутку всіх банків країни. Витрати банку на податки виросли у 1,5 рази та склали 12,13 млрд грн.

Загалом 5 із 6 державних банків за цей період отримали сукупний прибуток у розмірі 58,84 млрд грн, а витрати на податки склали 14,6 млрд грн.

Іноземні банки

Банки з іноземним капіталом заробили за сім місяців 21,4 млрд грн. Це на 9% більше, ніж за аналогічний період того року.

Податок на прибуток банків цієї групи виріс в 1,7 раза цьогоріч та сягнув 7,26 млрд грн. Наразі на них припадає 23% від сукупного прибутку усіх банків.

Райффайзен Банк залишився лідером цієї групи: 4,87 млрд грн. Це на 28% більше, ніж за відповідний період торік. Витрати на податки банку зросли вдвічі та склали 1,63 млрд грн.

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Приватні банки

Сукупний прибуток банків з приватним капіталом зріс на 29% — до 13,39 млрд грн. Відповідно, податки зросли вдвічі: до 3,95 млрд грн. Наразі на цю групу банків припадає 14% сукупного прибутку.

Лідером групи є ПУМБ — 4,24 млрд грн. Водночас найбільший приріст серед усіх банків країни показав МТБ банк: аж у 13 разів, до 539,8 млн грн.

Основні показники діяльності банків

Сумарні активи українських комерційних банків станом на початок вересня 2024 року становили 3160 млрд 787 млн грн (зростання зафіксовано на рівні 0,6% або 18 млрд 356 млн грн). Активи в іноземній валюті — 928 млрд 023 млн грн (зростання становить 1,8% або 16 млрд 447 млн грн).

Загальні активи (не скориговані на резерви) — 3527 млрд 563 млн грн (+0,5% або 17,869 млрд). Загальні активи (не скориговані) в іноземній валюті — 1024 млрд 344 млн грн (+1,7% або 17,197 млрд).

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