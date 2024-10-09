Наглядова рада ПриватБанку обрала нового голову правління

ПриватБанк визначилась з кандидатурою нового голови правління, який замінить на посту Герхарда Бьоша

Наглядова рада ПриватБанку обрала Мікаеля Бьоркнерта на посаду голови правління банку, повідомили у пресслужбі.

Це рішення завершило конкурсний відбір на міжнародному рівні, в якому взяли участь висококваліфіковані кандидати з України та з-за кордону. Надалі призначення підлягає регуляторному погодженню НБУ.

У ПриватБанку Бьоркнерт зосередиться на розвитку клієнтоцентричної моделі бізнесу, прискоренні цифрових ініціатив та підготовці банку до майбутніх викликів, щоб банк залишався надійним партнером для понад 18 млн клієнтів.

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«Для мене велика честь стати частиною ПриватБанку та його виняткової команди. Банк продемонстрував надзвичайну стійкість, і я з нетерпінням очікую можливості продовжувати його традиції, в основі яких лежать довіра, інновації та служіння українському народу», — заявив Мікаель Бьоркнерт у своєму першому коментарі як кандидат на посаду голови правління.

Що відомо про Мікаеля Бьоркнерта

Мікаель Бьоркнерт є одним із топбанкірів Швеції та має понад 25 років досвіду роботи у фінансовому секторі та на лідерських позиціях. Дотепер він обіймав посаду керівника напрямку банківського бізнесу Swedbank, де відповідав за увесь спектр банківських послуг, від роздрібного та корпоративного банкінгу до операційних питань та цифрової трансформації. У Swedbank пан Бьоркнерт успішно впроваджував ініціативи зі стратегічного планування та цифрового банкінгу.

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Він також знаний на міжнародному рівні експерт банківського сектору, та є радником вищого керівництва різних світових банків зі стратегічних питань. Перед тим, як приєднатися до Swedbank, він обіймав посаду Голови Ради директорів в Bankgirot (Швеція), Керівника напрямку міжнародних транзакцій у Банку SEB (Естонія), Члена Ради директорів в компанії Nasdaq (у Швеції).

У ПриватБанку зазначили, що обрання Бьоркнерта вкотре демонструє ефективність корпоративного управління банку та здатність України попри війну залучати найкращих фахівців фінансового сектору. Цей крок також підкреслює послідовність України в питаннях інтеграції з Європейським Союзом та її прогрес на цьому шляху.

Нагадаємо, 1 листопада стане останнім днем на посаді для СЕО ПриватБанку Герхарда Бьоша. 29 серпня Наглядова рада ПриватБанку вирішила достроково звільнити його. Ще у червні Наглядова рада ПриватБанку почала відбір на посаду голови правління.

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