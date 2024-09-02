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PaySpaceMagazine

Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління

02.09.2024 16:20
Ольга Деркач
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Наглядова рада ПриватБанку вирішила достроково звільнити голову Правління банку Герхарда Бьоша

Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління

Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління Фото: freepik.com

1 листопада стане його останнім днем на посаді. Про це йдеться в повідомленні банку. Також цю інформацію підтвердив PaySpace Magazine представник банку.

«Наглядовою радою АТ КБ «ПриватБанк» 29 серпня 2024 року прийнято рішення достроково припинити повноваження (звільнити) голову Правління Герхарда Бьоша та розірвати з ним трудовий контракт 01 листопада 2024 року, — йдеться в повідомленні ПриватБанку. — Підстава такого рішення: пункт 5 частини першої статті 41 КЗпП України. Посадова особа не володiє часткою в статутному капiталi банку, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Посадова особа перебувала на посаді голови Правління з 10 червня 2021 року».

У ПриватБанку додали, що поки замість Бьоша на посаду голови Правління нікого не призначено.

Нагадаємо, що в кінці травня стало відомо, що Герхард Бьош, залишає свою посаду. Наглядова рада ПриватБанку почала відбір нового СЕО.

За останні три роки Бьош працював у дуже нестабільних і складних умовах, але досягнув значних результатів, включаючи рекордні прибутки, які дозволили повернути державі понад 155 мільярдів гривень, вкладених під час націоналізації.

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Наглядова рада ПриватБанку призначила Герхарда Бьоша новим головою правління у травні 2021 року. Бьош розпочав свою банківську кар’єру з досліджень у сфері процентних ставок і валютних прогнозів у період з 1986 по 1993 роки. З 1993 по 2004 рік він працював у банках, обіймаючи посади начальника управління казначейства та інвестиційного банкінгу, начальника ринків капіталів, начальника управління комерційного банкінгу та начальника відділу торгів управління казначейства.

З 2004 року Бьош почав працювати в Райффайзен Центральбанк. У березні 2006 року його призначили заступником голови правління цього банку, а з листопада 2010 року він став першим заступником голови правління Райффайзен Банку Аваль. Попередній голова правління ПриватБанку Петр Крумханзл очолював банк протягом трьох років.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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