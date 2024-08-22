ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші

Епіцентр отримав фінансування від ПриватБанку на розвиток мережі та закупівлю енергообладнання

Державний ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

«Угода з «Епіцентр К» є важливим елементом розвитку нашого стратегічного партнерства, разом з компанією ми вже узгодили наступні кроки з розширення співпраці і вже працюємо над новими проєктами», — зазначив керівник Напрямку корпоративного бізнесу ПриватБанку Євген Куліков.

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Своєю чергою гендиректор «Епіцентр К» Петро Михайлишин заявив, що співпраця з ПриватБанком дозволить ще більше зміцнити позиції компанії та реалізувати амбітні проєкти, які стануть важливим внеском у майбутнє України та забезпечення її енергетичної незалежності.

Інвестиційний план Епіцентру на загальну суму близько 100 млрд грн передбачає розвиток та будівництво проєктів у галузях ритейлу, виробництва, агропромисловості, логістики, e-commerce та енергетики до 2030 року.

Станом на серпень 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 70 торговельних центрів, що діють у різних регіонах країни. Товарообіг компанії у 2023 році склав понад 71,6 млрд грн.

Нагадаємо, Епіцентр став постачальником газу та електроенергії в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та електричної енергії споживачу.

Також ми писали, що мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр розпочала будівництво першої власної автозаправної станції (АЗС). Про зведення АЗС мережею згадується в дозвільних документах за травень 2024 року.

Епіцентр будує свою першу заправну станцію на території компанії, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Фастівського району Київської області.

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Джерело: ПриватБанк