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ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші

22.08.2024 12:20
Дарія Шуть
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Епіцентр отримав фінансування від ПриватБанку на розвиток мережі та закупівлю енергообладнання

ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші

Фото: pixabay.com

Державний ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

«Угода з «Епіцентр К» є важливим елементом розвитку нашого стратегічного партнерства, разом з компанією ми вже узгодили наступні кроки з розширення співпраці і вже працюємо над новими проєктами», — зазначив керівник Напрямку корпоративного бізнесу ПриватБанку Євген Куліков.

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Своєю чергою гендиректор «Епіцентр К» Петро Михайлишин заявив, що співпраця з ПриватБанком дозволить ще більше зміцнити позиції компанії та реалізувати амбітні проєкти, які стануть важливим внеском у майбутнє України та забезпечення її енергетичної незалежності.

Інвестиційний план Епіцентру на загальну суму близько 100 млрд грн передбачає розвиток та будівництво проєктів у галузях ритейлу, виробництва, агропромисловості, логістики, e-commerce та енергетики до 2030 року.

Станом на серпень 2024 року мережа ритейлера об’єднувала 70 торговельних центрів, що діють у різних регіонах країни. Товарообіг компанії у 2023 році склав понад 71,6 млрд грн.

Нагадаємо, Епіцентр став постачальником газу та електроенергії в Україні. Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) видала ТОВ «Епіцентр Дженерейшн» ліцензії на право провадження господарської діяльності з постачання природного газу та електричної енергії споживачу.

Також ми писали, що мережа будівельних гіпермаркетів Епіцентр розпочала будівництво першої власної автозаправної станції (АЗС). Про зведення АЗС мережею згадується в дозвільних документах за травень 2024 року.

Епіцентр будує свою першу заправну станцію на території компанії, де розташований логістичний центр «Калинівка», митний термінал та завод з виробництва керамічної плитки й керамограніту в селищі Калинівка Фастівського району Київської області.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: КомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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