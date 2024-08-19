ПриватБанк відкрив доставку карток ще в 3 країни

ПриватБанк відкрив клієнтам безплатну доставку карток до США, Швейцарії та Словенії

Про це йдеться у дописі ПриватБанку у Telegram.

«ПриватБанк розширює географію послуги міжнародної доставки платіжних карток клієнтам — у серпні в Приват24 вже відкрито замовлення карток з доставкою Укрпоштою на будь-яку адресу в США, Швейцарії та Словенії. До кінця 2024 року доставка карток до цих країн буде безкоштовною всім клієнтам, які перевипустили діючу платіжну картку чи відкрили нову цифрову картку в Приват24», — пишуть у банку.

Замовити нову чи перевипустити діючу картку ПриватБанку дуже просто — оформити заявку можна у Приват24. Якщо ви бажаєте замовити доставку нової пластикової картки, спочатку оформте Digital картку (віртуальну), а потім у меню «Усі картки» замовте її доставку.

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Від початку повномасштабної війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки.

«За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 та отримати платіжну картку через логістичного партнера по всій Україні та за кордоном», — додали в ПриватБанку.

Послуга доставки карток ПриватБанку доступна в межах України та в 14 країнах світу: Польщі, Молдові, Литві, Німеччині, Чехії, Румунії, Естонії, Латвії, Італії, Словаччині та Угорщині, а також США, Швейцарії та Словенії.

Нагадаємо, що ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат. Новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах. Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Раніше ми писали, що ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази. З 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025-го тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

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