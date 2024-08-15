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ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

15.08.2024 13:40
Дарія Шуть
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ПриватБанк зробив доступнішими для українців цифрові міжнародні перекази на закордонні картки

ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

Фото: t.me/PrivatBank_insider

Державний ПриватБанк знизив удвічі тарифи на перекази з валютних карток на закордонні картки всього світу, повідомив член правління банку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко.

Так, з 15 серпня 2024 року до 15 лютого 2025-го тарифи на міжнародні перекази у Приват24 з валютних карток ПриватБанку на закордонні картки знижено до 1% (мінімум 50 грн) замість 2% (мінімум 50 грн).

Надіслати переказ з картки ПриватБанку на закордонну картку можна через мобільний додаток або вебверсію Приват24 в меню «Переказ на картку».

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Для цього потрібно вибрати з шаблону або заповнити дані закордонної картки, зазначити суму переказу та підтвердити операцію. Надіслати закордонний переказ можливо лише з валютної картки ПриватБанку в доларах або євро.

Мінімальна сума переказу — $10 (в еквіваленті), а максимальна — 29 999 грн (в еквіваленті). Загальна сума переказів на закордонні картки в Приват24 — 100 000 грн (в еквіваленті) на одного клієнта ПриватБанку протягом календарного місяця.

Зазначається, що можна дистанційно у Приват24 відкрити цифрову валютну картку та купувати валюту онлайн миттєво у мобільному банку. Ліміт на купівлю валюти онлайн у Приват24 становить 50 000 грн на місяць.

Нагадаємо, ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування. Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфона.

Також ми писали, що ПриватБанк дозволив інтеграцію Терміналу у сторонні застосунки. ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок Термінал до інших застосунків та програмних рішень.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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