ПриватБанк запустив «чайові» у застосунку Термінал

ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування

Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

«Ми продовжуємо додавати нові функції до Терміналу і сьогодні користувачам застосунку окрім прийому оплати, фіскалізації платежів, доступний легендарний сервіс цифрових чайових, який до цього працював лише на традиційних торгових терміналах, — говорить керівник напрямку торгового еквайрингу ПриватБанку Сергій Макаренко. — Цифрові чайові в POS-терміналах ПриватБанку працюють вже багато років, щомісяця українці завдяки цьому зручному сервісу залишають майже 100 тисяч безготівкових подяк офіціантам кавʼярень, кафе та ресторанів».

Цифрові чайові — це додаткова транзакція при розрахунку на смартфоні у застосунку Термінал. Відвідувач сам вибирає, скільки залишити «на чай», і гроші зараховуються на картку офіціанта.

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Підключити сервіс можна в особистому кабінеті застосунку Термінал — «Додаткові сервіси» — ставите прапорець навпроти послуги «Чайові» — вводите номер картки офіціанта, який буде отримувати чайові. Для зручності кожен офіціант може ввести номер власної картки.

Цього року за допомогою Терміналу українці вже оплатили майже 10 мільйонів покупок на суму понад 3,9 млрд грн. З початку 2024 кількість активних мерчантів застосунку Термінал ПриватБанку зросла на 5,6 тисяч, а загалом застосунок встановили більш ніж на 45 тисяч пристроїв.

Застосунок Термінал ПриватБанку дозволяє приймати безготівкові платежі за допомогою звичайного смартфону, і на сьогодні є найкращим рішенням на ринку щоб приймати безготівкову оплату в умовах відключення електрики. Наприкінці жовтня минулого року ПриватБанк запустив Термінал для iPhone, завдяки чому Україна стала третьою країною Європи та сьомою у світі, де можна використовувати iPhone у якості POS-терміналу.

Нагадаємо, що ПриватБанк дозволив інтеграцію Терміналу у сторонні застосунки. ПриватБанк відкрив можливість українським розробникам, бізнесу та сервісним компаніям інтегрувати застосунок Термінал до інших застосунків та програмних рішень.

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За матеріалами: ПриватБанк.