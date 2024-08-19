close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат

19.08.2024 10:20
Дарія Шуть
Читати росiйською

Нова версія мобільного банкомату від ПриватБанку може автономно працювати протягом доби

ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат

Фото: t.me/PrivatBank_insider

Державний ПриватБанк запустить оновлений мобільний банкомат у віддалених регіонах Чернігівської області наприкінці серпня.

Зазначається, що новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата збільшилась втричі.

Вас може зацікавити: ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

«У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів», — додає керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.

За його словами, забезпечити автономність автомобіля вдалося завдяки комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Також впродовж літа ПриватБанк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату.

Нагадаємо, наприкінці червня ПриватБанк розпочав унікальний проєкт для забезпечення банківськими послугами українців в прифронтових регіонах, де не працюють інші банки. Мобільний банкомат обслуговує клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури та навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування.

Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн

ПриватБанк та Payoneer запустили програму кешбеків

ПриватБанк запустив сервіси для ведення бізнесу в соцмережах

Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкТехнології
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази 15.08.2024

ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази
Що найчастіше українці оплачують картками — дані ПриватБанку 15.08.2024

Що найчастіше українці оплачують картками — дані ПриватБанку
ПриватБанк запустив «чайові» у застосунку Термінал 14.08.2024

ПриватБанк запустив «чайові» у застосунку Термінал
ПриватБанк почав приймати заявки на «теплі» енергокредити для ЖБК та ОСББ 12.08.2024

ПриватБанк почав приймати заявки на «теплі» енергокредити для ЖБК та ОСББ
ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами» 09.08.2024

ПриватБанк розширив сервіс «Оплата частинами»
ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн 07.08.2024

ПриватБанк продасть права вимоги за портфелем кредитів на 1,6 млрд грн
Вибір редакції
Всі
Імплементація DORA в Європі: що зміниться для фінансових установ
ТОП статей 19.08.2024

Імплементація DORA в Європі: що зміниться для фінансових установ

 Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
ТОП статей 16.08.2024

Про тренди e-commerce, клієнтський досвід та плани компанії: інтерв’ю з Олегом-Жаном Даскалу, Customer Experience Officer Алло
Останні новини
Сьогодні  11:40

В Україні можуть скасувати прожитковий мінімум: чим замінять

 Сьогодні  11:00

Укрпошта представила нову марку до Дня незалежності України

 Сьогодні  10:20

ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат

 Сьогодні  10:00

Очікуйте акцію «Осінній бум з Ria» у ПУМБ Online

 Сьогодні  9:40

Імплементація DORA в Європі: що зміниться для фінансових установ

 18.08.2024  14:00

Джордж Сорос оновив портфель акцій: що до нього увійшло

 18.08.2024  13:00

Скільки криптовалюти вкрали хакери за перше півріччя 2024 — звіт Chainalysis

 Всі новини
credit link image