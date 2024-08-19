ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат

Нова версія мобільного банкомату від ПриватБанку може автономно працювати протягом доби

Державний ПриватБанк запустить оновлений мобільний банкомат у віддалених регіонах Чернігівської області наприкінці серпня.

Зазначається, що новий комплекс здатен забезпечити до 24 години автономної роботи навіть у найвіддаленіших населених пунктах.

Окрім видачі готівки, ресайкл-модель банкомату дозволяє отримувати майже всі доступні банківські послуги — від платежів та переказів до оформлення депозитів, погашення кредитів, страхування тощо.

Попит на послуги такого банкомата в прифронтових регіонах значно зріс, повідомив член правління ПриватБанку з питань роздрібного бізнесу Дмитро Мусієнко. Впродовж двох місяців кількість користувачів мобільного банкомата збільшилась втричі.

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«У майбутньому такий комплекс дозволить обслуговувати не лише населення регіонів, де відсутня банківська інфраструктура, а й військових, які перебувають у тилових районах і не мають доступу до банкоматів», — додає керівник дирекції операційного обслуговування та адміністративної підтримки ПриватБанку Андрій Козловський.

За його словами, забезпечити автономність автомобіля вдалося завдяки комплексу сонячних панелей, акумуляторів, системи супутникового інтернету та певних інженерних рішень.

Також впродовж літа ПриватБанк налагодив ефективну співпрацю з місцевими громадами, які інформують населення про графіки роботи мобільного банкомату.

Нагадаємо, наприкінці червня ПриватБанк розпочав унікальний проєкт для забезпечення банківськими послугами українців в прифронтових регіонах, де не працюють інші банки. Мобільний банкомат обслуговує клієнтів там, де немає доступу до банківської інфраструктури та навіть в умовах відсутності електрики та зв’язку.

Раніше ми писали, що ПриватБанк запустив новий сервіс для українських підприємців, що працюють в сфері громадського харчування.

Відтепер приймати безготівкові чайові від клієнтів можна й у застосунку Термінал, що допомагає бізнесу отримувати платежі картками та гаджетами зі звичайного смартфону.

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Джерело: ПриватБанк