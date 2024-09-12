ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро

Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) та ПриватБанк підписали Угоду щодо портфельних гарантій для кредитування бізнесу на 400 млн євро

Про це повідомляє пресслужба ПриватБанку.

Підписання найбільшої серед фінансових інституцій угоди про розподіл ризиків відбулося 11 вересня у Лондоні (Велика Британія).

Згідно з договором, ЄБРР покриватиме до 50% кредитного ризику ПриватБанку за кожним кредитом, виданим приватним позичальникам у рамках портфелю нових кредитів на загальну суму 400 млн євро.

Ця угода включає складові, що підтримують кредитування:

з наданням грантової підтримки від міжнародних донорів — для кредитів на інвестиційні цілі;

проєктів із забезпечення енергонезалежності для бізнес-клієнтів;

для ОСББ та приватних осіб;

для мікро, малих та середніх клієнтів;

проєктів, що підтримують жіночий бізнес, ветеранський бізнес, релокований бізнес та бізнес, який постраждав від воєнних дій.

Отримане фінансування за цим інструментом дозволить ПриватБанку розширити можливості для кредитної підтримки українських компаній та збільшити фінансування проєктів, які сприятимуть розвитку виробництва харчових продуктів, підвищенню енергоефективності та генерації енергії в Україні. Це має важливе значення для економічної стабільності та розвитку країни.

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«Ми пишаємось тим, що підписали другу угоду між ПриватБанком та ЄБРР. Така співпраця з поважною міжнародною організацією свідчить про ступінь високої довіри до ПриватБанку як надійного, прозорого та відповідального партнера. Ми цінуємо нашу співпрацю і вдячні за можливість розвивати економіку України разом. Завдяки гарантіям ЄБРР банківські кредити стають більш доступними мікро, малому та середньому бізнесу, який працює на відновлення та розвиток виробництва, особливо в критично важливих під час війни секторах економіки, таких як агропереробка та енергетика», — зазначив член правління ПриватБанку Євген Заіграєв.

Нагадаємо, що Приватбанк доставлятиме картки ще в 3 країни Європи. Відтак клієнти ПриватБанку вже мають можливість замовити доставку картки до будь якого відділення чи поштомату Нової пошти по всій Україні та та через кур’єра Нової пошти на будь-яку адресу в 14 країнах Європи (Польща, Молдова, Литва, Німеччина, Чехія, Румунія, Естонія, Латвія, Італія, Словаччина, Великобританія, Іспанія, Франція та Угорщина).

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