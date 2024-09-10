ПриватБанк видав 100 млн грн кредиту одній з найбільших агрокомпаній України

Велика українська аграрна компанія ІМК отримала кредитну підтримку від державного ПриватБанку

ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн грн за державною програмою 5-7-9 з підприємством «Слобожанщина Агро». Воно належить до агрокомпанії IMК і є однією із десяти найбільших компаній аграрної промисловості України.

Надане фінансування дозволить бізнесу впродовж року підтримувати ведення господарської діяльності у важливому регіоні країни. Зокрема, «Слобожанщина Агро» продовжує роботу на Сумщині, де досі високі воєнні ризики. Завдяки цьому підприємство отримало більш пільгову відсоткову ставку під гарантії Кабміну.

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«Війна показала наскільки від українського агросектору залежить безпека України та світова продовольча безпека. Від початку війни фінансування агровиробництва для нас стало пріоритетом», — зазначає член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв.

Зазначається, що ІМК є експортоорієнтованою компанією, її продукція реалізується переважно на зовнішні ринки. У компанії в обробітку 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Щомісячно вона відправляє залізницею 60-70 тис. тонн зерна до портів.

Нагадаємо, ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

Також ми писали, що VARUS у співпраці з ПриватБанком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від Visa та застосунку «Термінал». Це дозволить клієнтам VARUS оплачувати онлайн-покупки банківською карткою або смартфоном безпосередньо під час отримання замовлення.

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Джерело: ПриватБанк