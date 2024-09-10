close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк видав 100 млн грн кредиту одній з найбільших агрокомпаній України

10.09.2024 15:40
Дарія Шуть
Читати росiйською

Велика українська аграрна компанія ІМК отримала кредитну підтримку від державного ПриватБанку

ПриватБанк видав 100 млн грн кредиту одній з найбільших агрокомпаній України

Фото: unsplash.com, freepik.com

ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн грн за державною програмою 5-7-9 з підприємством «Слобожанщина Агро». Воно належить до агрокомпанії IMК і є однією із десяти найбільших компаній аграрної промисловості України.

Надане фінансування дозволить бізнесу впродовж року підтримувати ведення господарської діяльності у важливому регіоні країни. Зокрема, «Слобожанщина Агро» продовжує роботу на Сумщині, де досі високі воєнні ризики. Завдяки цьому підприємство отримало більш пільгову відсоткову ставку під гарантії Кабміну.

Читайте також: ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг

«Війна показала наскільки від українського агросектору залежить безпека України та світова продовольча безпека. Від початку війни фінансування агровиробництва для нас стало пріоритетом», — зазначає член правління з питань корпоративного бізнесу та МСБ ПриватБанку Євген Заіграєв.

Зазначається, що ІМК є експортоорієнтованою компанією, її продукція реалізується переважно на зовнішні ринки. У компанії в обробітку 120 тис. га землі у Полтавській, Чернігівській та Сумській областях. Щомісячно вона відправляє залізницею 60-70 тис. тонн зерна до портів.

Нагадаємо, ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

Також ми писали, що VARUS у співпраці з ПриватБанком запустив новий сервіс оплати під час доставки за допомогою технології Tap to Pay від Visa та застосунку «Термінал». Це дозволить клієнтам VARUS оплачувати онлайн-покупки банківською карткою або смартфоном безпосередньо під час отримання замовлення.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк запустив оновлений мобільний банкомат

ПриватБанк удвічі знизив тарифи на міжнародні перекази

Що найчастіше українці оплачують картками — дані ПриватБанку

Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиКомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Хто може стати новим СЕО ПриватБанку — Forbes 04.09.2024

Хто може стати новим СЕО ПриватБанку — Forbes
ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг 03.09.2024

ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг
Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління 02.09.2024

Наглядова рада ПриватБанку достроково звільнила голову правління
У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток 27.08.2024

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток
Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business 22.08.2024

Скільки отримали підприємці за грантовою програмою EU4Business
ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші 22.08.2024

ПриватБанк надав Епіцентру кредит на 400 млн грн: куди підуть гроші
Вибір редакції
Всі
Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу
ТОП статей 10.09.2024

Великі корпоративні крахи: причини, наслідки та уроки для бізнесу

 Що таке Etherscan та як ним користуватися
ТОП статей 09.09.2024

Що таке Etherscan та як ним користуватися
Останні новини
Сьогодні  19:00

Як Україна покриє дефіцит бюджету в 500 млрд грн — план Кабміну

 Сьогодні  18:30

Роберт Кійосакі зробив важливий 10-річний фінансовий прогноз

 Сьогодні  18:26

Спонсорські контракти букмекерів із клубами Англійської Прем'єр Ліги

 Сьогодні  18:00

Помер актор озвучки Дарта Вейдера, який передав свій голос українському ШІ-стартапу

 Сьогодні  17:30

Де в Україні з'явилось найбільше ритейлерів цього року — RAU

 Сьогодні  17:00

Meest розшириться на європейському ринку: скільки інвестує

 Сьогодні  16:20

НБУ анулював ліцензію фінустанові через звʼязки з РФ

 Всі новини
credit link image