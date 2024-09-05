Приватбанк доставлятиме картки ще в 3 країни Європи

Державний ПриватБанк розширив доставку карток за кордон. Відтепер доставка здійснюється до Іспанії, Франції та Угорщини

«ПриватБанк розширює мапу доставки карток – відтепер клієнти ПриватБанку можуть відкрити нову картку ПриватБанку чи перевипустити діючу в Приват24 та отримати «фізичну» картку через кур’єра Нової пошти на будь-яку адресу в Іспанії, Франції та Угорщині», — йдеться в пресрелізі ПриватБанку.

Відтак клієнти ПриватБанку вже мають можливість замовити доставку картки до будь якого відділення чи поштомату Нової пошти по всій Україні та та через кур’єра Нової пошти на будь-яку адресу в 14 країнах Європи (Польща, Молдова, Литва, Німеччина, Чехія, Румунія, Естонія, Латвія, Італія, Словаччина, Великобританія, Іспанія, Франція та Угорщина).

ПриватБанк вже доставив своїм клієнтам Новою поштою понад 1,1 млн карток по Україні та 157 тис карток за кордон. На сьогодні кожна пʼята з перевипущених клієнтами карток замовляється із доставкою.

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Від початку війни ПриватБанк подовжив строк дії всіх платіжних карток, що дозволяє вільно користуватися карткою для оплати товарів та послуг в торговій мережі та зняття готівки. За необхідності перевипуску картки для активного шопінгу в інтернет магазинах, цифрову картку можна оформити миттєво у Приват24 чи замовити пластикову картку з доставкою.

Нагадаємо, що ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг. З початку вересня державний ПриватБанк знизив комісію для підприємців та корпоративних клієнтів, які користуються «Оплатою частинами» для продажів товарів та послуг у кредит.

Раніше ми писали, хто може стати новим СЕО ПриватБанку. Якщо до 1 листопада не буде обрано нового генерального директора ПриватБанку, тимчасове управління фінансовою установою перейде до одного з членів правління, який виконуватиме обов’язки керівника.

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За матеріалами: Axios.