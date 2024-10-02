close-btn
PaySpaceMagazine

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу

02.10.2024 16:20
Ольга Деркач
Читати росiйською

ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу Фото: freepik.com

2 жовтня, під час форуму NV «Бізнес і війна», Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу, анонсував перший партнерський проєкт підтримки МСБ, започаткований ПриватБанком, WOG та Visa. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Ця цифрова картка Visa Business GO прив’язується до поточного рахунку та автоматично підключається до пропозицій партнерів банку. Кожного разу, коли клієнт розраховується карткою з особистих коштів чи кредитного ліміту в мережі партнерів, він отримує вигідні пропозиції та знижки.

Наприклад, при оплаті карткою Visa Business GO в мережі АЗК WOG клієнти отримають знижку на кожен літр пального: 6 грн на бензин і дизель, 3 грн на газ. На суму знижки ПДВ не нараховуватиметься. Крім того, власники картки Visa Business GO зможуть розрахуватися за пальне безпосередньо в мобільному застосунку.

Цікаве по темі: ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі

«Перша в Україні партнерська програма підтримки малого бізнесу Business GO, що поєднує в собі можливості сучасних технологій та щире прагнення допомогти бізнесу в складні часи, дає відчутні переваги тим бізнес-клієнтам, які активно користуються цифровими банківськими продуктами та сервісами, — наголошує Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ. — Вдячні нашим партнерам WOG і Visa за чудову ідею та можливість реалізації такого амбітного проєкту».

Геннадій Карлінський зазначив, що спільний проєкт WOG, ПриватБанку та Visa спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу. Він підкреслив, що картка Visa Business GO надає підприємцям зручність і економію під час заправки якісним пальним на АЗК WOG, а також значно спрощує документообіг.

«Visa завжди підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток малого бізнесу та підприємництва. Ми раді бути частиною цього проєкту разом з ПриватБанком та WOG, пропонуючи підприємцям додаткові переваги та можливості для економії та зручності в повсякденних бізнес-операціях. Спільно ми допомагаємо бізнесу в Україні рости та розвиватись», — зазначив Антон Гурбан, старший директор Visa, керівник з розвитку рішень для бізнесу.

Відкрити цифрову картку Visa Business GO можна миттєво у вебверсії «Приват24 для бізнесу». Для цього потрібно перейти в меню «Картки – Бізнес-картки – Додати картку», вибрати тип картки Digital (Visa Business GO) та дотримуватися підказок на екрані. Оформлення картки безкоштовне, немає комісії банку за обслуговування та будь-які розрахунки карткою.

Картка з’явиться в гаманці протягом 3–5 хвилин. Її можна відразу додати до Apple Pay або Google Pay. Картку Visa Business GO можна використовувати як додаткову в підприємницькій діяльності чи зробити основною.

Нагадаємо, що у Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою. Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG

Visa купить ШІ-компанію Featurespace для боротьби з шахраями

Visa запустить систему банківських переказів А2А в одній з країн Європи

За матеріалами: ПриватБанк.

Рубрики: VisaБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанкБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі 02.10.2024

ПриватБанк та Ощадбанк надаватимуть гранти українським підприємцям: деталі
У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою 30.09.2024

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою
ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський 30.09.2024

ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський
ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро 24.09.2024

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро
ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток 19.09.2024

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток
ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро 12.09.2024

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро
Вибір редакції
Всі
Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій
ТОП статей 02.10.2024

Репортаж із IT Arena 2024: Підсумки стартап-змагань та перспективи українських інновацій

 Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
Останні новини
Сьогодні  19:40

Mastercard створить єдиний хаб для керування підписками

 Сьогодні  19:00

NASA планує вирощувати на Місяці будинки з грибів і водоростей

 Сьогодні  18:20

Скільки аукціони «Земельного банку» принесли бюджету

 Сьогодні  17:40

Засновники бізнесів все менше довіряють найманим управлінцям — Опендатабот

 Сьогодні  17:00

Роберт Кійосакі розповів про найдивнішу інвестиційну пораду в його житті

 Сьогодні  16:20

ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу

 Сьогодні  15:40

Vodafone запускає новий набір у школу Big Data Lab

 Всі новини
credit link image