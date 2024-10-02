ПриватБанк, WOG і Visa запартнерились для підтримки бізнесу

ПриватБанк анонсував спільний із WOG і Visa партнерський проєкт підтримки малого та середнього бізнесу Business GO

2 жовтня, під час форуму NV «Бізнес і війна», Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та малого і середнього бізнесу, анонсував перший партнерський проєкт підтримки МСБ, започаткований ПриватБанком, WOG та Visa. У рамках програми учасниками стануть бізнес-клієнти банку та підприємці, які відкриють нову цифрову картку Visa Business GO.

Ця цифрова картка Visa Business GO прив’язується до поточного рахунку та автоматично підключається до пропозицій партнерів банку. Кожного разу, коли клієнт розраховується карткою з особистих коштів чи кредитного ліміту в мережі партнерів, він отримує вигідні пропозиції та знижки.

Наприклад, при оплаті карткою Visa Business GO в мережі АЗК WOG клієнти отримають знижку на кожен літр пального: 6 грн на бензин і дизель, 3 грн на газ. На суму знижки ПДВ не нараховуватиметься. Крім того, власники картки Visa Business GO зможуть розрахуватися за пальне безпосередньо в мобільному застосунку.

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«Перша в Україні партнерська програма підтримки малого бізнесу Business GO, що поєднує в собі можливості сучасних технологій та щире прагнення допомогти бізнесу в складні часи, дає відчутні переваги тим бізнес-клієнтам, які активно користуються цифровими банківськими продуктами та сервісами, — наголошує Євген Заіграєв, член правління ПриватБанку з питань корпоративного бізнесу та МСБ. — Вдячні нашим партнерам WOG і Visa за чудову ідею та можливість реалізації такого амбітного проєкту».

Геннадій Карлінський зазначив, що спільний проєкт WOG, ПриватБанку та Visa спрямований на підтримку малого та середнього бізнесу. Він підкреслив, що картка Visa Business GO надає підприємцям зручність і економію під час заправки якісним пальним на АЗК WOG, а також значно спрощує документообіг.

«Visa завжди підтримує ініціативи, спрямовані на розвиток малого бізнесу та підприємництва. Ми раді бути частиною цього проєкту разом з ПриватБанком та WOG, пропонуючи підприємцям додаткові переваги та можливості для економії та зручності в повсякденних бізнес-операціях. Спільно ми допомагаємо бізнесу в Україні рости та розвиватись», — зазначив Антон Гурбан, старший директор Visa, керівник з розвитку рішень для бізнесу.

Відкрити цифрову картку Visa Business GO можна миттєво у вебверсії «Приват24 для бізнесу». Для цього потрібно перейти в меню «Картки – Бізнес-картки – Додати картку», вибрати тип картки Digital (Visa Business GO) та дотримуватися підказок на екрані. Оформлення картки безкоштовне, немає комісії банку за обслуговування та будь-які розрахунки карткою.

Картка з’явиться в гаманці протягом 3–5 хвилин. Її можна відразу додати до Apple Pay або Google Pay. Картку Visa Business GO можна використовувати як додаткову в підприємницькій діяльності чи зробити основною.

Нагадаємо, що у Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою. Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку.

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За матеріалами: ПриватБанк.