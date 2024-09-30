close-btn
PaySpaceMagazine

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

30.09.2024 17:00
Микола Деркач
Читати росiйською

З 29 вересня 2024 року у застосунку Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою. Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

У Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою Фото: privatbank.ua

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок Приват24, увійти в розділ «Комунікації» (вгорі праворуч, значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

Співробітники ПриватБанку вивчали і продовжують вдосконалювати знання української жестової мови завдяки професійним тренерам Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю.

«За перші два дні до нас вже звернулось 18 клієнтів. Наші фахівці, які опанували жестову мову за 3 місяці, дуже хвилювались перед запуском. Та перші дзвінки пройшли надзвичайно успішно, і ми усією командою пишаємось, що реалізували такий сервіс. Допомагати людям вирішувати питання так, як ще півроку тому здавалось неможливим, — неймовірне натхнення для кожного з членів нашої команди, а особливо наших — тепер жестомовних — фахівців», — поділилася першими результатами Оксана Аношечкіна, керівниця дирекції віддаленої підтримки ПриватБанку.

Цікаве по темі: ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро

У пресслужбі зазначили, що в Україні, згідно з даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня є у 2,1 млн громадян; з них приблизно для 230 тис. основним або одним з основних способів комунікації є жестова мова.

Мета Стратегії безбар’єрності ПриватБанку — створення простору рівних можливостей як для працівників банку у роботі, так і для кожного клієнта в отриманні фінансових продуктів та послуг. До її реалізації залучені усі підрозділи банку, і кожен працівник є частиною цього процесу.

Більше інформації — на сайті банку privatbank.ua.

Нагадаємо, що нещодавно ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський. Також банк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро. Нові кредитні угоди дозволять бренду збільшити обсяги виробництва і експорту продукції, попит на яку зростає по всьому світу.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

ПриватБанк знизив комісію для бізнесу на одну з послуг

У Приват24 з’явиться новий сервіс

У ПриватБанку зʼявиться новий вид віртуальних карток

Рубрики: БанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський 30.09.2024

ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський
ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро 24.09.2024

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро
ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток 19.09.2024

ПриватБанк розширив перелік країн для безплатної доставки карток
ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро 12.09.2024

ЄБРР та ПриватБанк підписали угоду на 400 млн євро
ПриватБанк видав 100 млн грн кредиту одній з найбільших агрокомпаній України 10.09.2024

ПриватБанк видав 100 млн грн кредиту одній з найбільших агрокомпаній України
Хто може стати новим СЕО ПриватБанку — Forbes 04.09.2024

Хто може стати новим СЕО ПриватБанку — Forbes
Вибір редакції
Всі
Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу
ТОП статей 30.09.2024

Що таке тикер криптовалюти, і чому він має таке значення під час трейдингу

 Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
ТОП статей 27.09.2024

Хто серед небанківських фінустанов заробляє найбільше — рейтинг
Останні новини
Сьогодні  19:40

Скільки криптовалюти вкрали хакери з початку року — звіт Cyvers

 Сьогодні  19:00

Названо переможців IT Arena Startup Competition та defense tech-треку

 Сьогодні  18:20

НБУ застосував захід впливу до небанка

 Сьогодні  17:40

Ввезення готівкової валюти в Україну сягнуло рекорду за останні 10 років

 Сьогодні  17:00

У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

 Сьогодні  16:20

Криптовалюти з найбільшою кількістю щоденних активних адрес: на якому місці Біткоїн

 Сьогодні  15:40

Епіцентр відкрив свій перший ТРЦ в Україні

 Всі новини
credit link image