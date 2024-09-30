У Приват24 з'явився сервіс відеоконсультацій жестовою мовою

З 29 вересня 2024 року у застосунку Приват24 з’явився сервіс відеоконсультацій українською жестовою мовою. Це унікальне рішення для банківських застосунків в Україні, розроблене фахівцями ПриватБанку, яке дозволяє клієнтам, які спілкуються жестовою мовою, отримувати консультації безпосередньо від фахівців банку

Про це повідомила пресслужба ПриватБанку.

Щоб скористатися послугою, необхідно зайти в мобільний застосунок Приват24, увійти в розділ «Комунікації» (вгорі праворуч, значок навушників) і обрати розділ «Консультація жестовою мовою».

Співробітники ПриватБанку вивчали і продовжують вдосконалювати знання української жестової мови завдяки професійним тренерам Всеукраїнської асоціації перекладачів жестової мови та людей з інвалідністю.

«За перші два дні до нас вже звернулось 18 клієнтів. Наші фахівці, які опанували жестову мову за 3 місяці, дуже хвилювались перед запуском. Та перші дзвінки пройшли надзвичайно успішно, і ми усією командою пишаємось, що реалізували такий сервіс. Допомагати людям вирішувати питання так, як ще півроку тому здавалось неможливим, — неймовірне натхнення для кожного з членів нашої команди, а особливо наших — тепер жестомовних — фахівців», — поділилася першими результатами Оксана Аношечкіна, керівниця дирекції віддаленої підтримки ПриватБанку.

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У пресслужбі зазначили, що в Україні, згідно з даними ВООЗ, порушення слуху різного ступеня є у 2,1 млн громадян; з них приблизно для 230 тис. основним або одним з основних способів комунікації є жестова мова.

Мета Стратегії безбар’єрності ПриватБанку — створення простору рівних можливостей як для працівників банку у роботі, так і для кожного клієнта в отриманні фінансових продуктів та послуг. До її реалізації залучені усі підрозділи банку, і кожен працівник є частиною цього процесу.

Більше інформації — на сайті банку privatbank.ua.

Нагадаємо, що нещодавно ПриватБанк продав 245 заправок, які контролював Коломойський. Також банк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро. Нові кредитні угоди дозволять бренду збільшити обсяги виробництва і експорту продукції, попит на яку зростає по всьому світу.

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