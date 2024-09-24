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ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро

24.09.2024 17:00
Дарія Шуть
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Загалом компанія Грін Кул отримала від ПриватБанку 4,5 млн євро на енергонезалежність та експортну експансію

ПриватБанк збільшив фінансування технокомпанії Грін Кул до 4,5 млн євро

Фото: unsplash.com

Державний ПриватБанк збільшив до 600 млн грн обсяги фінансування вінницької компанії Грін Кул, яка є одним з провідних українських виробників та експортерів промислового холодильного обладнання.

Нові кредитні угоди з компанією на загальну суму 4,5 млн євро дозволять Грін Кул збільшити обсяги виробництва і експорту продукції, попит на яку зростає по всьому світу, зазначає керівник напрямку корпоративного бізнесу ПриватБанку Євген Куліков.

Також це допоможе реалізувати проєкт компанії щодо створення додаткових енергогенеруючих потужностей з використанням «чистих» джерел енергії.

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«Збільшення фінансування дозволяє компанії задовольнити зростаючий попит на її продукцію по всьому світу та стати енергонезалежними, розвиваючи на підприємстві «зелені» енергопроекти», — додає Куліков.

Додаткове фінансування від ПриватБанку забезпечить Грін Кул необхідну підтримку обсягів виробництва та експорту, що зростають.

Довідково

Грін Кул входить до складу UBC Group, яка є лідером у розробках та виробництві холодильної комерційної техніки та промо продуктів і експортує продукцію до 120 країн світу.

Компанія є постачальником багатьох всесвітньо відомих брендів, для яких вона розробляє інноваційні та технологічні продукти завдяки своїм великим інвестиціям у дослідження.

Нагадаємо, ПриватБанк підписав кредитну угоду на 100 млн грн за державною програмою 5-7-9 з підприємством «Слобожанщина Агро». Воно належить до агрокомпанії IMК і є однією із десяти найбільших компаній аграрної промисловості України.

Надане фінансування дозволить бізнесу впродовж року підтримувати ведення господарської діяльності у важливому регіоні країни. Зокрема, «Слобожанщина Агро» продовжує роботу на Сумщині, де досі високі воєнні ризики. Завдяки цьому підприємство отримало більш пільгову відсоткову ставку під гарантії Кабміну.

Також ми писали, що ПриватБанк та група компаній «Епіцентр К» підписали кредитну угоду на 400 млн грн. Це фінансування спрямують на розширення діяльності мережі будівельних гіпермаркетів компанії в Україні та на закупівлю енергогенерувального обладнання.

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Джерело: ПриватБанк

Рубрики: БанкиГрошіКомпаніїКредитуванняНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніПриватБанк
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