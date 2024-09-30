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monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG

30.09.2024 11:00
Дарія Шуть
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Оплата пального під час заправки на АЗС мережі WOG стала зручнішою завдяки новому функціоналу monobank

monobank запустив нову функцію для оплати пального на WOG

Фото: wog.ua

Необанк monobank запустив чергову функцію у своєму застосунку, цього разу вона стосується оплати за пальне. Тепер користувачі можуть потрусити смартфоном на будь-якій заправці WOG та розплатитись за пальне прямо біля колонки.

Про це оголосив співзасновник monobank Олег Гороховський на сторінці в Telegram, а також показав відеоприклад.

Так, для швидкої оплати пального потрібно потрусити телефоном, перебуваючи в застосунку, обрати заправку WOG та підтвердити місцеперебування.

Після цього обрати вид пального, номер колонки та необхідну кількість літрів, а в кінці — швидко сплатити, навіть не відходячи від машини.

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Також клієнти monobank вже можуть накопичувати бонуси, користуючись цією функцією. А незабаром з’явиться і можливість купувати пальне за ці бонуси. Крім того, при першій оплаті карткою VISA, будуть додаткові бонуси за кожен літр пального.

«Функція надпроста, але значно економитиме час наших користувачів, бо тепер не треба ходити на каси, стояти й гаяти час», — зазначає Гороховський.

Нагадаємо, раніше співзасновник monobank Олег Гороховський розповів, яку суму в держбюджет України сплатила група ІТ-компаній Fintech Band за перше півріччя 2024 року та за 2023 рік.

Також Гороховський запропонував скоротити програми підтримки великого бізнесу замість того, щоб підвищувати податки для малого і середнього.

«Ми продовжуємо інтенсивні консультації з Кабінетом міністрів з їхньої ініціативи щодо підвищення податків. І, як і раніше, вважаємо це важким рішенням, яке може не дати бажаного ефекту», — зазначив інфлюєнсер.

Крім того, податки з українських автозаправних станцій (АЗС) зростають, але надто повільними темпами. У другому кварталі 2024 року 10 найбільших АЗС Україні сумарно сплатили 2,655 млрд грн податків з операційної діяльності (ПДВ, податок на прибуток, ПДФО та ЄСВ), що є рекордом за останні шість кварталів.

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Рубрики: MonobankБанкиНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніТехнології
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