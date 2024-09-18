Скільки податків сплатив ІТ-сектор України за час війни — Мінцифри

ІТ залишається однією з головних галузей економіки України, і внесок українських технологічних компаній у розвиток країни колосальний

З початку повномасштабного вторгнення рф, за понад два роки, український ІТ-сектор сплатив 68 млрд грн податків до державного бюджету.

Про це повідомив очільник Міністерство цифрової трансформації Михайло Федоров з посиланням на дослідження Асоціації IT Ukraine та Mind.

«Айтівці створюють інноваційні defense tech-продукти — дрони, роботи, РЕБ, яких ще 2 роки тому не існувало навіть на кресленнях. А також цивільні сервіси, які використовують в усьому світі, тому найбільшу частку експорту в Україні становить саме ІТ-сектор», — зазначає глава Мінцифри.

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Згідно з дослідженням, з березня 2022-го по лютий 2024-го українська ІТ-галузь отримала $14,86 млрд доходу. З них $13,61 млрд забезпечив експорт послуг, а $1,25 млрд – обсяг внутрішнього ринку.

Таким чином, кожна 20 гривня у ВВП країни зароблена ІТ-індустрією. За цей період до бюджету від IT-сектору надійшло податків на суму 68 млрд грн.

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Водночас за два роки IT-компанії та їхні співробітники перерахували на допомогу армії та гуманітарні проєкти 38,81 млрд грн. Ще щонайменше 2,43 млрд грн було спрямовано на вирішення різноманітних гострих соціальних проблем.

Також в Україні діють близько 15 регіональних ІТ-кластерів, більшість з яких долучилися до підтримки Сил оборони і цивільного населення та запустили власні проєкти. А понад 10 тисяч айтівців стали до лав ЗСУ.

Нагадаємо, програма «Власна справа» працює в Україні вже понад два роки, і за цей час гранти на розвиток бізнесу отримали 19 500 українців. Держава інвестувала в бізнеси громадян 4,7 млрд грн. З цієї суми отримувачі грантів вже повернули до держбюджету 3 млрд грн у вигляді податків та зборів.

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