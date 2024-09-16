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Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк

16.09.2024 14:40
Микола Деркач
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Податковий Комітет ВРУ прийняв до повторного першого читання версію урядового законопроєкту про підвищення податків 11416-д.

Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк

Комітет ВРУ вніс зміни до законопроєкту про підвищення податків — Железняк Фото: unsplash.com, freepik.com

Про це в Telegram написав заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк.

«За» проголосувало 19 учасників, утрималось троє, проти — один. Текст: як був до цього + підвищення податку на банки. Детальніше:

  • підвищення військового збору з 1,5% до 5%;
  • збільшення податків на 1-2 групу ФОП;
  • авансові внески на АЗС;
  • 1% для всіх форм ФОП 3-ї групи;
  • 25% прибутку на фінустанови;
  • помісячна звітність ПДФО (для економ. бронювання);
  • 50% податок на прибуток банків у 2024 році.

«Так як до жовтня закон у цілому не буде прийнято, то впровадження буде «заднім числом» з 01 жовтня, — пояснює нардеп. — Таким чином на цей рік такі податкові зміни принесуть 58 млрд у 2024, та 137 млрд грн у наступному. Голосування у першому читанні вже в найближчі дні».

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«Єдине, що хочуть додати оподаткування банків, — раніше писав Железняк. — По банкам буде складна ситуація. Виступили проти Нацбанк та Мінфін (з посиланням на МВФ), але у дуже категоричній формі виступили за податок депутати (в основному з Коаліції). Тому поки вірогідність, що його врахують в доопрацьованій версії дуже велика».

Тоді нардеп додав, що запропонував замінити частину підняття військового збору на ПДВ, але проти виступило Міністерство фінансів.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки щодо цього. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки.

До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

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Рубрики: ГрошіЗаконодавствоНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесПодаткова
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