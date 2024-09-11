Як змінився законопроєкт про підвищення податків — Железняк

Законопроєкт про підвищення податків №11416-д не зазнав значних змін перед відправкою на повторне голосування у Верховній Раді

Про це повідомив заступник голови парламентської комісії з питань фінансів Ярослав Железняк у своєму Telegram.

На початку вересня Верховна Рада України не підтримала законопроєкт №11416-д про підвищення податків. Його відправили на повторне перше читання.

«Ну що, новий (вже не памʼятаю який раз) законопроєкт про підвищення податків №11416-д», — написав Железняк.

Перед робочою групою по повторному першому читанню буде наступне:

підвищення військового збору з 1,5% до 5%;

збільшення податків на 1-2 групу ФОП;

авансові внески на АЗС;

1% на всіх форм ФОП 3-ї групи;

25% прибутку на фінустанови;

помісячна звітність ПДФО (для економічного бронювання).

«Єдине, що хочуть додати оподаткування банків, — додав Железняк. — По банкам буде складна ситуація. Виступили проти Нацбанк та Мінфін (з посиланням на МВФ), але в дуже категоричній формі виступили за податок депутати (в основному з Коаліції). Тому поки вирогідність, що його врахують в доопрацьованій версії дуже велика».

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Нардеп додав, що запропонував замінити частину підняття військового збору на ПДВ, але проти виступило Міністерство фінансів.

Зараз законопроєкт на розгляді робочої групи, але його прийняття принесе ті ж самі 30 млрд грн або 57 млрд у 2024, якщо додадуть банки, за словами Железняка.

«Спитав Мінфін чи погодився на це МВФ? Мінфін сказав що погодився поки на законопроєкт по 30 млрд, але при розгляді бюджету 2025 можливо будуть винесені податкові зміни вже цього року (я так розумію тут або ПДВ або інші податки)», — додав він.

Нагадаємо, щоб закрити дефіцит бюджету в розмірі 500 млрд грн до кінця року, уряд планує анонсоване підвищення податків. Однак в українського бізнесу свої думки на цей рахунок. Зокрема, низка бізнесменів розкритикували ідею збільшення податкового навантаження та попросили Кабмін переглянути запропоновані нововведення. На їх думку, зараз краще сконцентруватись на детінізації економіки. До слова, аналогічну пропозицію нещодавно висловила і спецпредставниця США з питань економічного відновлення України Пенні Пріцкер. А от в МВФ вважають, що збільшення податкових ставок є необхідною складовою фінансової стратегії, якої потребує Україна на даний момент.

Раніше у податковий законопроєкт внесли ряд змін. Зокрема, прибрали податок для банків, через те, що Міністерство фінансів України, Національний банк України (НБУ) та Міжнародний валютний фонд (МВФ) виступили проти підвищення податку на прибуток для банків до 50%.

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