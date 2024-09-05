Скільки податків сплатили переможці програми «Власна справа» — Мінекономіки

Програма «Власна справа» працює в Україні вже понад два роки, і за цей час гранти на розвиток бізнесу отримали 19 500 українців

За час існування програми «Власна справа» держава інвестувала в бізнеси громадян 4,7 млрд грн. З цієї суми отримувачі грантів вже повернули до держбюджету 3 млрд грн у вигляді податків та зборів.

Про це розповіла заступниця міністра економіки Тетяна Бережна. За її словами, фінансова підтримка в межах програми допоможе створили в Україні близько 37 тис. нових робочих місць в різних галузях.

Наразі завершилась вже 16-та хвиля виплати грантів підприємцям, за підсумками якої переможцями стали 392 громадяни. Вони отримають гранти на відкриття або розвиток власного бізнесу на загальну суму в 98 млн грн.

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Серед отримувачів мікрогрантів останньої хвилі 59% жінок, 32% чоловіків та 9% юридичних осіб. Понад 70% з них мають вищу освіту.

Найбільше переможців зі Львівської (46), Харківської (35), Івано-Франківської (32), Київської (29), Рівненської (24) областей, а також Києва (36). Більшість з них планують витратити грантові кошти на придбання обладнання, необхідного для ведення бізнесу.

Серед найпопулярніших сфер:

оптова та роздрібна торгівля, ремонт автотранспортних засобів – 122 людини;

переробна промисловість – 66 переможців;

тимчасове розміщування й організація харчування – 57 осіб.

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Зазначимо, в межах програми «Власна справа» українці можуть отримати мікрогрант від 50 до 250 000 грн. Кошти можна витратити на придбання або лізинг обладнання, закупівлю сировини та матеріалів, оренду приміщення.

Отримати мікрогрант може як чинний підприємець, так і людина без досвіду такої діяльності. Обовʼязковою умовою надання коштів є створення 1-2 робочих місць залежно від суми гранту.

Нагадаємо, українські підприємці можуть поїхати на безоплатне навчання в Стенфорд — стартує другий набір на безоплатну програму Stanford Ignite Ukraine.

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