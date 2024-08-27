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Українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business

27.08.2024 12:20
Ольга Деркач
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Українські мікропідприємці з найбільш постраждалих від війни областях можуть отримати гранти у розмірі до 5 000 євро від EU4Business

Українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business

Українські підприємці можуть отримати гранти до €5 000 від EU4Business Фото: freepik.com

Відбір отримувачів грантів відбуватиметься в межах конкурсу, для участі в якому мікропідприємець має подати заяву на Порталі Фонду розвитку підприємництва.

Кошти мікрогранту можуть бути спрямовані на придбання обладнання, переміщення майна підприємства, закупівлю сировини та матеріалів, виплату заробітної плати, орендну плату та інші господарські витрати.

Критерії для отримання гранту від EU4Business для мікробізнесу:

  • кількість працівників не більше 9 осіб;
  • річний дохід не більше 2 мільйонів євро;
  • здійснює діяльність за визначеними видами економічної діяльності;
  • здійснює діяльність починаючи з 01.02.2021 або раніше;
  • подав одну заявку від групи пов’язаних контрагентів, учасники якої ФОП;
  • відсутня податкова заборгованість;
  • не отримував міжнародні гранти з 01.02.2022;
  • не входить до групи пов’язаних контрагентів, учасники якої юридичні особи.

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Переможці конкурсу визначатимуться в автоматичному режимі на рейтинговій основі на підставі таких основних критеріїв: рівень постраждалості від війни, вид економічної діяльності підприємства, якість використання коштів гранту, знаходження підприємства на деокупованій території та соціальна відповідальність бізнесу з огляду на зайнятість у його діяльності ветеранів та осіб з обмеженими можливостями.

Відбір учасників відбуватиметься у межах конкурсу, що триватиме з 02.09.2024 по 30.09.2024, для відбору 100 мікропідприємців, які зареєстровані та провадять діяльність в найбільш постраждалих від війни областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Київській (окрім м. Київ), Луганській, Миколаївській, Сумській, Чернігівській, Харківській, Одеській та Херсонській.

Гранти будуть надані в гривневому еквіваленті для реалізації заходів з відновлення господарської діяльності через два уповноважених банки: Ощадбанк і Приватбанк.

Нагадаємо, що OTP Bank отримав грант від USAID. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників.

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За матеріалами: microgrants.bdf.gov.ua.

Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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