close-btn
PaySpaceMagazine

OTP Bank отримав грант від USAID

21.08.2024 15:40
Ольга Деркач
Читати росiйською

АТ «ОТП Банк» отримав грант від Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» для розширення доступу мікро-, малих та середніх підприємств до фінансування

OTP Bank отримав грант від USAID

OTP Bank отримав грант від USAID Фото: pixabay.com

Це вже другий грант, завдяки першому було профінансовано понад 100 компаній. З урахуванням нового траншу в розмірі $2,76 млн загальна сума гранту збільшиться до $4 млн. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників.

За умовами грантової програми, банк надаватиме кредити бізнесу під 9,9% річних протягом першого року кредитного договору. Різниця між ставкою для клієнтів і ринковою ставкою буде покриватися за рахунок грантових коштів. У другий та наступні роки клієнти сплачуватимуть відсотки за користування кредитними коштами за ставкою UIRD3m+5% річних (UIRD3m — український індекс ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб).

Отримати фінансування на пільгових умовах від OTP Bank зможуть мікро-, малі та середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та кількістю співробітників до 250 осіб, що належать до однієї з таких цільових груп:

  • релокований бізнес або той, що постраждав від бойових дій;
  • компанії, що належать до критичних галузей економіки (агровиробництво, виробництво будматеріалів, електропристроїв, транспорт, логістика, переробка тощо);
  • компанії, співвласницями яких є жінки.

Цікаве по темі: Які українські стартапи отримали гранти на DeepTech Scale-Up & Acceleration

«Проєкт розпочав співпрацю з OTP Bank за цією грантовою програмою у вересні 2023 року. Результати нашого партнерства є вагомими. За цей час понад 100 підприємств отримали від банку фінансування на майже 550 млн грн за компенсованою процентною ставкою. Завдання на другому етапі реалізації програми ще амбітніші — забезпечити доступ до фінансування та компенсувати процентну ставку більш ніж 330 підприємствам. Віримо, що така підтримка бізнесу сприятиме відновленню економіки України, яка надзвичайно сильно страждає від війни», — наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

Максимальна сума кредиту, яку зможе отримати компанія або об’єднана група компаній за цією програмою, становить 20 млн грн, мінімальна — 1 млн грн.

Нагадаємо, що ЄС виділив «Укренерго» грант на €100 млн. Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до «Укренерго» кошти спеціальної бюджетної програми ЄС «Ukraine Investment Facility» та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

Зеленський анонсував нові грантові програми для української молоді

Український бізнес може отримати грант від держави до $15 тис. — умови

В Україні запустили програму для бізнесу з грантовим фондом €480 000

За матеріалами: OTP Bank.

Рубрики: ГрошіКредитуванняСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID 21.08.2024

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID
Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап 21.08.2024

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап
В Україні заблокували сайт національної лотереї 21.08.2024

В Україні заблокували сайт національної лотереї
Одна з європейських країн запустила миттєві платежі 21.08.2024

Одна з європейських країн запустила миттєві платежі
Підвищення податків в Україні є неминучим — МВФ 21.08.2024

Підвищення податків в Україні є неминучим — МВФ
Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції 21.08.2024

Український defence-стартап Kara Dag залучив американські інвестиції
Вибір редакції
Всі
Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024 — аналітика
ТОП статей 21.08.2024

Хто з фінкомпаній отримав штраф від НБУ та втратив ліцензію від початку 2024 — аналітика

 Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
ТОП статей 20.08.2024

Інтерв’ю про якісне формування корпоративної культури, розвиток бізнесу та інтеграцію сучасних технологій Райффайзен Банком
Останні новини
Сьогодні  21:00

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID

 Сьогодні  20:30

Український синдикат Toloka інвестував в американський медичний стартап

 Сьогодні  20:00

В Україні заблокували сайт національної лотереї

 Сьогодні  19:30

Одна з європейських країн запустила миттєві платежі

 Сьогодні  19:00

Київстар оновить деякі тарифи: що зміниться

 Сьогодні  18:30

Apple Podcasts тепер має вебверсію

 Сьогодні  18:00

OpenAI уклала угоду з власником Vogue

 Всі новини
credit link image