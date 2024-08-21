OTP Bank отримав грант від USAID

АТ «ОТП Банк» отримав грант від Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» для розширення доступу мікро-, малих та середніх підприємств до фінансування

Це вже другий грант, завдяки першому було профінансовано понад 100 компаній. З урахуванням нового траншу в розмірі $2,76 млн загальна сума гранту збільшиться до $4 млн. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників.

За умовами грантової програми, банк надаватиме кредити бізнесу під 9,9% річних протягом першого року кредитного договору. Різниця між ставкою для клієнтів і ринковою ставкою буде покриватися за рахунок грантових коштів. У другий та наступні роки клієнти сплачуватимуть відсотки за користування кредитними коштами за ставкою UIRD3m+5% річних (UIRD3m — український індекс ставок за тримісячними депозитами фізичних осіб).

Отримати фінансування на пільгових умовах від OTP Bank зможуть мікро-, малі та середні підприємства з річним доходом до 50 млн євро та кількістю співробітників до 250 осіб, що належать до однієї з таких цільових груп:

релокований бізнес або той, що постраждав від бойових дій;

компанії, що належать до критичних галузей економіки (агровиробництво, виробництво будматеріалів, електропристроїв, транспорт, логістика, переробка тощо);

компанії, співвласницями яких є жінки.

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«Проєкт розпочав співпрацю з OTP Bank за цією грантовою програмою у вересні 2023 року. Результати нашого партнерства є вагомими. За цей час понад 100 підприємств отримали від банку фінансування на майже 550 млн грн за компенсованою процентною ставкою. Завдання на другому етапі реалізації програми ще амбітніші — забезпечити доступ до фінансування та компенсувати процентну ставку більш ніж 330 підприємствам. Віримо, що така підтримка бізнесу сприятиме відновленню економіки України, яка надзвичайно сильно страждає від війни», — наголосив Рафаель Джабба, керівник Проєкту USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу».

Максимальна сума кредиту, яку зможе отримати компанія або об’єднана група компаній за цією програмою, становить 20 млн грн, мінімальна — 1 млн грн.

Нагадаємо, що ЄС виділив «Укренерго» грант на €100 млн. Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до «Укренерго» кошти спеціальної бюджетної програми ЄС «Ukraine Investment Facility» та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів.

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За матеріалами: OTP Bank.