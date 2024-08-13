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Зеленський анонсував нові грантові програми для української молоді

13.08.2024 9:40
Ольга Деркач
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Президент України Володимир Зеленський оголосив про три нові державні програми підтримки молоді, які розпочнуть свою діяльність уже восени

Зеленський анонсував нові грантові програми для української молоді

Зеленський анонсував нові грантові програми для української молоді Фото: president.gov.ua, motionarray.com

Як повідомляє Укрінформ, про це він повідомив під час Українського молодіжного форуму «Вільні мріяти», що проходив 12 серпня, у День молоді.

«Сьогодні ми вже маємо державні програми, які працюють і працюватимуть ще активніше в інтересах молоді. Зокрема, перше, в існуючій державній програмі єОселя буде передбачено для молодих українців і українок віком до 25 років зменшення першого внеску до 10%. І вже восени має запрацювати відповідна програма. Це дійсно хороша іпотечна програма. В ній передбачено 3% річних для військових, лікарів, вчителів, правоохоронців і 7% річних для інших категорій», — сказав Зеленський.

По-друге, згідно з його словами, з вересня розпочне дію нова програма грантів для відкриття власної справи, яка буде доступна для українців та українок до 25 років.

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«Це створення або розвиток свого власного малого бізнесу, і ми починаємо з грантів у 150 тисяч гривень на перший проєкт. Всі деталі будуть представлені нашим урядом», — зауважив президент.

І третє, це — освіта та освітні гранти.

«Теж з вересня запрацює програма підтримки абітурієнтів. Ми поступово урядом будемо збільшувати наповненість коштів цієї та інших відповідних програм підтримки нашої української молоді. Таких програм має бути набагато більше», — додав Зеленський.

Нагадаємо, що в Дії можна буде отримувати гранти на навчання. Кабінет міністрів ухвалив постановку, що дозволяє інтегрувати видачу грантів на навчання в державний застосунок Дія. Йдеться про додаткову фінансову підтримку від держави для абітурієнтів, які вступатимуть на контрактну форму навчання. Цього року така можливість з’явиться вперше.

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Рубрики: ГрошіНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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