Скільки інвестували у фінтех-сектор з початку року — огляд

2024 рік розпочався складно для світового фінтех-ринку через занепокоєння щодо геополітичної невизначеності та високі процентні ставки

Загальний обсяг глобальних інвестицій у фінтех скоротився з $62,3 млрд до $51,9 млрд між другим півріччям 2023-го та першим півріччям 2024-го. Це найнижчий показник за шість місяців інвестицій у фінтех з першої половини 2020 року, йдеться у звіті Pulse of Fintech.

Усі регіони за рік зазнали помітного падіння інвестицій у фінтех, причому регіон EMEA (Європа, Близький Схід та Африка) найбільше — з $19,4 млрд до $11,4 млрд. У США та Азійсько-Тихоокеанському регіоні спостерігалося помірне падіння — з $38,5 млрд до $36,7 млрд та з $4,6 млрд до $3,7 млрд відповідно.

Протягом першої половини 2024 року в усьому світі відбулося лише п’ять угод на суму понад $1 млрд у сфері фінтех — усі вони були викупом. Чотири з цих угод пройшли в Америці, одна — у Сполученому Королівстві. Загалом поки інвестиції у фінтех падали, обсяги угод зростали.

Читайте також: Перспективи розвитку ринку віртуальних активів та блокчейну в Україні

Водночас у Великій Британії відбулася найбільша венчурна інвестиція у фінтех з початку року — компанія Abound залучила $999 млн.

Сектор платежів залучив найбільшу частку інвестицій у 2024 році — $21,4 млрд. Однак Regtech був єдиним великим підсектором фінтеху, де інвестиції зросли — показник сягнув $5,3 млрд, що вже більше, ніж за весь 2023 рік. Також штучний інтелект (ШІ) залишається привабливим напрямком для інвесторів, особливо в США.

За підсумками першої половини 2024 року настрої фінтех-інвесторів характеризують як стримані. Очікується, що в другому півріччі інвестиції у фінтех залишаться низькими (за винятком ШІ), враховуючи постійну високу вартість капіталу та геополітичну невизначеність.

Нагадаємо, у нашій статті ми розглянули декілька звітів, зокрема, Visa та World Bank, щоб зрозуміти, як розвивається сфера цифрових грошових переказів.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

В Україні вперше видали токенізовані документи

Як змінилася прихильність компаній Fortune 100 до криптовалют та блокчейну — звіт Coinbase

ЄС відкриє 12 цифрових інноваційних хабів в Україні