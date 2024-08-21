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Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID

21.08.2024 21:00
Ольга Деркач
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Найбільша українська текстильна компанія «ТК-Домашній Текстиль» отримала грант від USAID за програмою «Конкурентоспроможна економіка України» на виготовлення вʼязаних виробів

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID

Найбільша текстильна компанія України отримала грант від USAID Фото: freepik.com

Про це повідомила компанія у своєму пресрелізі на Facebook.

На грантові гроші компанія планує укомплектувати цілий в’язальний цех, та закупити найсучасніше обладнання провідних виробників Японії, Італії та Туреччини. Промислових в’язальних машин буде 7 шт, що надасть змогу виготовляти понад 3000 одиниць продукції на місяць.

«Разом з відкриттям нового напрямку виробництва — ми створимо нові робочі місця, в тому числі для людей з вузькоспеціалізованими навичками, яким складно в умовах війни знайти для себе роботу за спеціальністю. А для людей, які хочуть опанувати нову професію — надамо можливість навчатися та працювати, — написали в «ТК-Домашній Текстиль». — Тож, вже зовсім скоро светри, шапки, шарфи та в’язані пледи, в трендових дизайнах та найвищій якості з’являться на ринку під нашою ТМ HomeLine».

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Нагадаємо, що ЄС виділив «Укренерго» грант на €100 млн. Єврокомісія уповноважила KfW спрямувати до «Укренерго» кошти спеціальної бюджетної програми ЄС «Ukraine Investment Facility» та забезпечити фінансування та реалізацію низки пріоритетних енергетичних проєктів.

Раніше ми писали, що OTP Bank отримав грант від USAID. Кошти будуть спрямовані на часткову компенсацію відсоткової ставки для підприємств-позичальників. За умовами грантової програми, банк надаватиме кредити бізнесу під 9,9% річних протягом першого року кредитного договору. Різниця між ставкою для клієнтів і ринковою ставкою буде покриватися за рахунок грантових коштів.

Крім того, USAID оголосив про гранти для українського бізнесу на $25 млн. Американський проєкт USAID «Інвестиції для стійкості бізнесу» почав приймати грантові заявки для збільшення фінансування українських підприємств. Загалом низці компаній роздадуть $25 млн. Взяти участь в новій програмі USAID можуть приватні компанії та фінансові установи, юридично зареєстровані в Україні.

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Рубрики: ГрошіІнвестиціїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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