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Українська фармкомпанія вийшла на ринок Нової Зеландії

21.08.2024 17:00
Дарія Шуть
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Фармацевтична компанія «Дарниця» розширює міжнародну присутність та вийшла на ринок ще однієї країни з власним препаратом

Українська фармкомпанія вийшла на ринок Нової Зеландії

Фото: freepik.com

Фармкомпанія «Дарниця» зареєструвала у Новій Зеландії лікарський засіб, який застосовується у комплексному лікуванні гострої та хронічної серцевої недостатності, гострої та хронічної ниркової недостатності, нефротичного синдрому, захворювань печінки та артеріальної гіпертензії.

Як зазначають в пресрелізі компанії, Нова Зеландія є державою з вкрай жорстким регулюванням та високими вимогами до якості лікарських засобів.

«Той факт, що ліки «Дарниці» пройшли непросту процедуру реєстрації у цій країні, вкотре доводить – українські препарати не поступаються за безпекою, якістю та ефективністю світовим», — зазначає фармвиробник.

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Попри війну компанія продовжує розширювати експорт. Ліки «Дарниці» на сьогодні відвантажують в Європу та країни Азійсько-Тихоокеанського регіону. В компанії анонсують, що перелік країн надалі розширюватиметься, адже їхні лікарські засоби безпечні, ефективні, дієві та відповідають вимогам найсуворіших світових регулювань.

У фармкомпанії нагадали, що у червні минулого року «Дарниця» відвантажила один зі своїх препаратів до Австралії. Водночас у травні 2023 року був зареєстрований лікарський засіб для лікування серцевої та ниркової недостатності в Сінгапурі, а у січні 2024 року – у Польщі.

Нагадаємо, фармакологічна компанія «Дарниця» планує запустити декілька закладів, де буде поєднано класичну аптеку та кабінет лікаря (one minute clinic).

Стаціонарний пункт one minute clinic від «Дарниці» міститиме зону продажу ліків та кабінет лікаря. «Дарниця» залучатиме лікарів загальної практики для надання первинних консультацій. Послуга буде платною.

Також ми писали, що у серпні в Варшаві розпочала свою діяльність українська платформа для продажу заморожених страв Gudfood At Home. В Україні цей бізнес досяг виторгу у 32 мільйони гривень у 2023 році та обслуговує майже 20 000 клієнтів.

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Рубрики: КомпаніїНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
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