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Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США

12.08.2024 11:00
Ольга Деркач
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Мережа пекарень Lviv Croissants здійснила свій дебют на американському ринку, відкривши перший заклад у передмісті Атланти, штат Джорджія

Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США

Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США Фото: freepik.com

Це стало вже третім міжнародним кроком компанії після розширення в Польщі та Словаччині. Про це Forbes повідомив засновник мережі Андрій Галицький.

«Ми два роки до цього готувалися. Якщо говорити про Європу, то підготовка займає до пʼяти місяців», – розповів Галицький.

Співвласником та CEO американського ресторану Lviv Croissants став місцевий підприємець Бретт Ларрабі, з яким Андрій Галицький познайомився на виставці франчайзингу в Нью-Йорку у 2018 році. Ларрабі має 37-річний досвід у сфері ресторанного франчайзингу. Разом партнери інвестували $220 000 у запуск пекарні Lviv Croissants та місцевого виробництва заморожених круасанів. Серед інших співзасновників — українські переселенці з Краматорська Петро і Томас Дудники.

Андрій Галицький, уродженець Львова, заснував першу пекарню Lviv Croissants у 2015 році. Протягом дев’яти років мережа зросла до 189 закладів: 177 в Україні, 11 у Польщі та один у Словаччині.

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Мета в США — розширення франчайзингової мережі. Очікується, що інвестиції в новий партнерський заклад окупляться протягом півтора–двох років. Також в Атланті розпочали виробництво, яке має потенціал постачати випічку до 20 ресторанів мережі у Північній Америці.

Lviv Croissants відрізняються невеликими площами та простотою інженерних рішень, що знижує інвестиційний поріг і підвищує рентабельність для франчайзі.

«Шеф-кухарі з України створювали меню для американської аудиторії, використовуючи фокус-групи», — розповів Томас Дудник.

Серед начинок круасанів у Lviv Croissants можна знайти авокадо, бекон і арахісову пасту, а також заклад пропонує різноманітні салати, супи та розширений асортимент холодних напоїв.

Для відкриття Lviv Croissants були необхідні дозволи на оренду приміщення та дотримання санітарно-гігієнічних норм від штату Джорджія. Наразі триває підготовка документів для реєстрації франчайзингового бізнесу в кількох ключових штатах, які мережа планує отримати восени. Деталі про конкретні штати поки що не розголошуються.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Словаччині. Lviv Croissants вийшла на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад за межами України відкрився у польському місті Згожелець. На даний момент мережа має 11 ресторанів у Польщі, а тепер відкрила свій перший ресторан у Братиславі. Партнером у Словаччині став українець з багаторічним досвідом керування ресторанами.

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Рубрики: НовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнесСША
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Українська мережа Lviv Croissants вийшла на ринок США

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