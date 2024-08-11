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Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

11.08.2024 13:00
Дарія Шуть
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Перетворити Марс на більш гостинну для людей планету простіше, ніж може здатися — там навіть може бути тепло та вода

Вчені придумали, як зробити Марс придатним для життя

Фото згенеровано за допомогою chatgpt.com

Зараз Червона планета являє собою холодну пустелю. Але в далекому минулому, як показують дослідження, на поверхні планети існували річки й озера з рідкої води. При цьому температура була значно вищою, що й давало змогу воді бути рідкою.

Автори дослідження, опублікованого в журналі Science Advances, пропонують використовувати штучно створений пил для того, щоб зробити Марс придатним для життя. Саме він дасть змогу нагріти планету до такої міри, що більша частина водяного льоду під поверхнею розтане. Це дозволить отримати рідку воду і наблизити планету до того стану, яким вона була в далекому минулому.

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Пил має складатися з крихітних металевих стрижнів, кожен завдовжки близько дев’яти мільйонних метра. Цей розмір гарантує, що частинки пилу відбиватимуть тепло на поверхню планети, яке інакше відлітало б у космос. Як показує моделювання, якщо наповнювати атмосферу планети 30 літрами пилу на секунду, то це може підвищити середню температуру на Марсі на 30 градусів Цельсія або більше протягом десятиліть.

Але для цього потрібна величезна кількість пилу. 19 років тому інші вчені пропонували використовувати для подібних цілей хлорфторвуглеці, потужні парникові гази. Тоді було зроблено висновок, що будуть потрібні сотні мільйонів тонн газів для зміни клімату Марса. Автори нового дослідження кажуть, що в масовому вираженні їхній метод приблизно в 5000 разів ефективніший.

За словами вчених, є ще простір для вдосконалення ідей з тераформування Марса, але планету точно можна змінити і це процес простіший, ніж може здатися.

Нагадаємо, учені знайшли на поверхні Марсу діру та уявлення не мають, що в ній знаходиться.

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За матеріалами The Economist

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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