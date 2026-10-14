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Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років

14.10.2026 13:40
Микола Деркач

Міжнародна команда астрономів виявила найвіддаленіший швидкий радіосплеск за всю історію спостережень. Потужний сигнал подолав космічний простір за понад 10 мільярдів років, перш ніж досяг Землі. Ученим вдалося не лише визначити його походження, а й знайти несподівані особливості галактики, у якій він виник

Із глибин Всесвіту надійшов загадковий сигнал віком понад 10 млрд років

Фото: chatgpt.com

Що за загадковий сигнал зафіксували астрономи

Виявлений об’єкт отримав позначення FRB 20240304B. Йдеться про швидкий радіосплеск — надзвичайно короткий, але потужний викид радіохвиль, який зазвичай триває лише кілька мілісекунд.

Попри таку незначну тривалість, подібні спалахи можуть супроводжуватися вивільненням колосальної кількості енергії.

Перші швидкі радіосплески відкрили ще у 2007 році. Відтоді астрономи виявили багато таких сигналів, однак їхнє точне походження досі залишається предметом досліджень.

Новий радіосплеск зафіксували 4 березня 2024 року за допомогою комплексу радіотелескопів MeerKAT у Південній Африці.

Початкові вимірювання вказували, що джерело сигналу розташоване надзвичайно далеко. Проте для підтвердження рекорду науковцям потрібно було знайти галактику, з якої він надійшов.

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Що вдалося з’ясувати за допомогою James Webb

Спочатку астрономи намагалися побачити галактику за допомогою потужних наземних телескопів, але вона виявилася надто тьмяною.

Тоді дослідники використали James Webb, інфрачервоні прилади якого дозволяють вивчати об’єкти раннього Всесвіту.

Телескоп виявив невелику галактику в точці походження сигналу, а спектральний аналіз підтвердив її червоний зсув на рівні 2,148.

Це означає, що сплеск виник, коли Всесвіту було лише близько трьох мільярдів років. Таким чином, сигнал установив новий рекорд відстані серед швидких радіосплесків, більш ніж удвічі перевищивши попередній.

Проте найбільшим сюрпризом стала сама галактика.

Замість великої та добре сформованої зоряної системи астрономи виявили невелику карликову галактику, маса якої виявилася приблизно у тисячу разів меншою за очікувану.

Вона також має низький вміст важких хімічних елементів і переживає період активного утворення нових зірок.

Чому відкриття може змінити уявлення про Всесвіт

Науковці припускають, що джерелом таких сигналів можуть бути магнетари — нейтронні зорі з надзвичайно потужними магнітними полями.

Вони здатні виникати після вибухів масивних зірок. Активне зореутворення у знайденій галактиці узгоджується з таким поясненням, хоча остаточного підтвердження походження радіосплеску поки немає.

Відкриття також допомагає досліджувати речовину, розташовану між галактиками.

Поширюючись через космічний простір, радіохвилі взаємодіють із розрідженим іонізованим газом. Ця взаємодія впливає на характеристики сигналу, дозволяючи вченим отримувати інформацію про матерію, яку складно побачити звичайними телескопами.

Отже, рекордний радіосплеск став для астрономів своєрідним посланням із молодого Всесвіту. Його дослідження не лише наближає вчених до розгадки походження загадкових космічних сигналів, а й відкриває нові можливості для вивчення перших поколінь галактик та розподілу речовини у Всесвіті.

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Джерело: Сіднейський університет.

Рубрики: СвітНовиниКосмосНаука
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