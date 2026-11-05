Магнітні бурі 5 листопада: коли посилиться геомагнітна активність

У четвер, 5 листопада, сильних магнітних бур на Землі не прогнозують. Водночас протягом доби геомагнітна активність коливатиметься, а найбільше зростання очікується ближче до ночі

Про це свідчить оновлений триденний прогноз Центру прогнозування космічної погоди NOAA.

Що буде з магнітним полем 5 листопада

За розрахунками NOAA, протягом більшої частини 5 листопада планетарний індекс Kp перебуватиме приблизно в межах 1,7-3 балів. Це відповідає спокійній або помірно збуреній магнітосфері й не досягає рівня магнітної бурі.

Найпомітніше зростання очікується наприкінці доби. У проміжку 21:00-00:00 UTC, тобто приблизно з 23:00 5 листопада до 02:00 6 листопада за київським часом, Kp може піднятися до 3,67.

Для порівняння, слабка магнітна буря рівня G1 за шкалою NOAA починається, коли Kp досягає 5. Отже, прогнозовані на 5 листопада коливання залишаються нижче порогу бурі.

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Коли очікується справжня магнітна буря

Ситуація може помітно змінитися вже наприкінці 6 листопада. NOAA прогнозує поступове посилення геомагнітної активності, а в ніч на 7 листопада Kp може досягти 5, що відповідає слабкій бурі рівня G1.

Причиною стане потік швидкого сонячного вітру з корональної діри на Сонці. Такі потоки здатні взаємодіяти з магнітним полем Землі й викликати геомагнітні збурення навіть без прямого удару потужного коронального викиду маси.

Для України буря рівня G1 зазвичай не становить серйозної загрози. За класифікацією NOAA, під час таких подій можливі незначні коливання в енергомережах, слабкий вплив на супутники та поява полярного сяйва на широтах, де його зазвичай не спостерігають.

Водночас наукові дані не дають підстав однозначно пов’язувати слабкі геомагнітні збурення з головним болем, безсонням або змінами артеріального тиску. Значно краще підтверджений вплив сильних магнітних бур на GPS, радіозв’язок, супутники та електромережі.

Прогнози космічної погоди можуть змінюватися протягом доби, тому оцінку активності на 6-7 листопада варто уточнювати ближче до моменту приходу потоку сонячного вітру.

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