Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

Холдинг !Fest відкрив перший ресторан мережі «Реберня» в Європейському Союзі

Про це повідомив голова і співвласник холдингу Андрій Худо на своїй сторінці у Facebook.

«Важливий день для нас сьогодні — ми відкрили першу «Реберню» на теренах Євросоюзу — в польському місті Лодзь. Вірю, що для гостей в Польщі це буде любов. Дякую команді і партнерам», — написав Худо.

Наразі в Україні є вісім ресторанів мережі «Реберня» у 4 містах — Львів, Київ, Одеса та Тернопіль. Мережа представлена не тільки ресторанами. !Fest має пивоварню, пиво якої визнане у світі, пече свій хліб і солодощі, робить морозиво, шиє одяг та проводить різноманітні фестивалі.

Для того, щоб стати франчайзі «Реберні» потрібно сплатити паушальний внесок в розмірі $50 000, як плату за відкриття закладу.

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Щомісяця партнер сплачує роялті в розмірі 3% виторгу від реалізації продукції, за користування торговельною маркою і технологією.

Франчайзі отримує успішну бізнес-систему, яка дає можливість окупити інвестиції і забезпечити подальшу дохідність в процесі діяльності франчайзингового закладу. Зокрема, право на використання ТМ «Реберня», прорахунок фінансової моделі, стиль та унікальний концепт, дизайн-проєкт приміщення, технології управління бізнесом, високу якість та вигідні умови постачання продукції, навчання персоналу у Львові, тренінгові програми, консультації та супровід під час запуску готового бізнесу та подальшої роботи.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants зʼявилася ще в одній країні Європи. Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Словаччині. Франчайзі став українець, який вже багато років живе у країні і має досвід у ресторанному бізнесі. Lviv Croissants вийшла на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад за межами України відкрився у польському місті Згожелець. На даний момент мережа має 11 ресторанів у Польщі, а тепер відкрила свій перший ресторан у Братиславі.

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Допоміжні джерела: fest.lviv.ua.