close-btn
PaySpaceMagazine

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

15.07.2024 18:10
Ольга Деркач
Читати росiйською

Холдинг !Fest відкрив перший ресторан мережі «Реберня» в Європейському Союзі

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС Фото: freepik.com

Про це повідомив голова і співвласник холдингу Андрій Худо на своїй сторінці у Facebook.

«Важливий день для нас сьогодні — ми відкрили першу «Реберню» на теренах Євросоюзу — в польському місті Лодзь. Вірю, що для гостей в Польщі це буде любов. Дякую команді і партнерам», — написав Худо.

Наразі в Україні є вісім ресторанів мережі «Реберня» у 4 містах — Львів, Київ, Одеса та Тернопіль. Мережа представлена не тільки ресторанами. !Fest має пивоварню, пиво якої визнане у світі, пече свій хліб і солодощі, робить морозиво, шиє одяг та проводить різноманітні фестивалі.

Для того, щоб стати франчайзі «Реберні» потрібно сплатити паушальний внесок в розмірі $50 000, як плату за відкриття закладу.

Цікаве по темі: «Планета кіно» запустить власний стрімінговий сервіс

Щомісяця партнер сплачує роялті в розмірі 3% виторгу від реалізації продукції, за користування торговельною маркою і технологією.

Франчайзі отримує успішну бізнес-систему, яка дає можливість окупити інвестиції і забезпечити подальшу дохідність в процесі діяльності франчайзингового закладу. Зокрема, право на використання ТМ «Реберня», прорахунок фінансової моделі, стиль та унікальний концепт, дизайн-проєкт приміщення, технології управління бізнесом, високу якість та вигідні умови постачання продукції, навчання персоналу у Львові, тренінгові програми, консультації та супровід під час запуску готового бізнесу та подальшої роботи.

Нагадаємо, що українська мережа Lviv Croissants зʼявилася ще в одній країні Європи. Lviv Croissants відкрила свій перший заклад у Словаччині. Франчайзі став українець, який вже багато років живе у країні і має досвід у ресторанному бізнесі. Lviv Croissants вийшла на європейський ринок восени 2022 року. Перший заклад за межами України відкрився у польському місті Згожелець. На даний момент мережа має 11 ресторанів у Польщі, а тепер відкрила свій перший ресторан у Братиславі.

Ознайомтеся з іншими популярними матеріалами:

EVA відкрила у Львові магазин нового формату

Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот

Епіцентр відкриває перший парк розваг Еpiland

Допоміжні джерела: fest.lviv.ua.

Рубрики: ЄвросоюзНовиниОстанні новини фінансових технологій в УкраїніБізнес
Читайте нас у Telegram
google news
Новини по темі
Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова 15.07.2024

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова
Укренерго купуватиме електрику у бізнесу 15.07.2024

Укренерго купуватиме електрику у бізнесу
Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот 15.07.2024

Скільки кримінальних справ відкрили проти бізнесу за рік — Опендатабот
У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ 15.07.2024

У тіні техногігантів: які компанії можуть виграти від буму ШІ
Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify 14.07.2024

Аналітики з Волл-стріт спрогнозували ціну акцій Spotify
Огляд фінансового ринку України: інфографіка 11.07.2024

Огляд фінансового ринку України: інфографіка
Вибір редакції
Всі
Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати
ТОП статей 15.07.2024

Що таке ончейн-аналіз та як його використовувати

 «Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
ТОП статей 12.07.2024

«Ми шукаємо можливості для динамічного руху»: інтерв'ю зі співзасновником стартапу Uspacy, переможцем конкурсу Glovo Startup Lab
Останні новини
Сьогодні  21:00

Український фонд Vesna Capital інвестував у польський стартап

 Сьогодні  20:20

В НБУ вважають, що програма «Доступні кредити 5-7-9%» потребує перегляду

 Сьогодні  19:50

OpenAI працює над новим ШІ: в чому його особливість

 Сьогодні  19:20

Скільки податків сплатив фінансовий сектор з початку року — податкова

 Сьогодні  18:40

Оплатити послуги Укрпошти тепер можна балами від Укрзалізниці

 Сьогодні  18:10

Українська мережа «Реберня» відкрила перший заклад в ЄС

 Сьогодні  17:40

Китай розглядає можливість скасування заборони на Біткоїн: що відомо

 Всі новини