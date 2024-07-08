«Планета кіно» запустить власний стрімінговий сервіс

Мережа кінотеатрів «Планета кіно» планує запуск власного стрімінгового сервісу

Про це розповів співвласник мережі Дмитро Деркач у відео на TouTube від «Планети кіно».

Він поділився, що зміни бренду готувались останні кілька років.

«Ми могли б досить швидко запустити власний онлайн-кінотеатр з каталогом фільмів, серіалів, телеканалів. Все було б як у всіх, вже протестована працююча модель, але ми любимо відрізнятись, це в ДНК нашого бренду. Тож ми вирішили не випускати звичайний онлайн-кінотеатр, доки не знайдемо оригінальну концепцію. І, здається, ми її знайшли», — зазначає Дмитро.

Планується, що сервіс буде значно відрізнятися від уже існуючих.

«Це досить революційний продукт який інкапсулює в собі багато унікальних фічей», — додав Деркач.

Платформа буде пропонувати клієнтам 4 фільми на тиждень до перегляду. Ці фільми ретельно відбирає команда «Планети кіно».

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За словами представників компанії, це має спростити вибір фільму для глядачів, адже за опитуваннями більшість втрачає найбільше часу саме на вибір, іноді вже обраний фільм не хочеться вже дивитися, після всіх пошуків.

«У кожного з нас щовечора виникає питання, що б такого подивитися. Тож ми вирішили змінити це. Ми взяли концепцію Discovery Set. Це чотири відібрані фільми на тиждень, 16 на місяць найкраще світове та українське кіно», — додав Дмитро.

Також до кожного фільму створені додаткові матеріали, без спойлерів. Щоб можна було ознайомитися перед переглядом і після перегляду.

«Скільки класного кіно залишається непоміченим за гучними блокбастерами, про які говорять всі медіа. От хтось знає що там виходило в період Барбігеймера чи «Дюни», коли весь інфопростір лише про них говорив», — зазначає Максим Шленчак, керівник відділу програмування контенту «Планети кіно».

А «Планета кіно» планує додавати менш популярні, але не менш якісні фільми у свій сервіс, щоб глядачі не пропустили їх.

Нагадаємо, що ОККО запустила новий сервіс. Найбільша українська паливна мережа ОККО запустила новий сервіс видачі готових страв — ОККО Drive. Наразі ОККО Drive є на двох своїх автозаправних станціях у Львові та Тернополі. У найближчих планах – відкрити ще вісім таких точок на заправках у Львові.

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