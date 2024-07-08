Названо найбагатші країни світу у 2024 році

Розподіл країн на багаті та бідні може бути складним. На такі показники, як ВВП, впливає чисельність населення (чим більше людей, тим більший обсяг виробництва). Але поправки лише на чисельність населення недостатньо

Дохід у доларах на особу не враховує різницю в цінах між країнами (наприклад, біг-мак в одних місцях коштуватиме дорожче, ніж в інших, навіть після перерахунку в долари). Він також не враховує продуктивність праці (загальний обсяг продукції за годину роботи).

Щоб отримати повнішу картину, журнал The Economist ранжує країни за трьома показниками: доларовий дохід на особу, дохід, скоригований на місцеві ціни (відомий як паритет купівельної спроможності, або ПКС), і дохід на годину роботи.

Візьмемо для початку США. ВВП країни був найбільшим за ринковим обмінним курсом понад століття. Але за рівнем доходу на людину вона посідає шосте місце, поступаючись Люксембургу (перше) і Швейцарії (друге), а також Катару (третє). Поправка на вищі ціни в США відкидає її на дев’яте місце, а з урахуванням довгих робочих днів і обмеженої кількості свят — на десяте.

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Результати Китаю — другої за величиною економіки світу в номінальному вираженні — ще більш вражаючі: він падає на 69-е місце за ВВП на особу, 75-е місце за місцевими цінами і 97-е місце після врахування відпрацьованих годин. Сінгапур і Бруней демонструють одні з найбільших відмінностей за кожним показником, а Макао, спеціальний адміністративний район Китаю, показав найбільше зростання ВВП на особу порівняно з минулим роком. Перші три місця по доходу на годину роботи займають Норвегія, Люксембург та Катар.

ВВП на особу в Бурунді становить лише $200 на рік — найнижчий показник серед усіх країн у рейтингу. Вона залишається на останньому місці навіть після поправки на низькі ціни та нижчу за середню тривалість робочого дня (майже половина населення країни молодша за 14 років). Далі йде Сьєрра-Леоне або Центральноафриканська Республіка, залежно від того, який показник використовується. Бідніші країни, як правило, мають велику неформальну економіку, що ускладнює оцінку їхнього загального обсягу виробництва та робочого часу.

Рейтинг не включає деякі крихітні заморські території, такі як Бермудські острови. Він також не включає Ірландію, де розрахунок ВВП є дещо дивним. На рейтинг впливають й інші фактори: наприклад, наводиться лише середній показник ВВП на особу, але різниця між людьми з найвищими та найнижчими доходами може суттєво відрізнятися. У деяких країнах офіційні дані можуть вводити в оману.

Крім того, такі фактори, як рівень заощаджень, заробітна плата, отримана за кордоном, та особисті активи також відсутні в даних і можуть викривляти результати щодо особистого доходу.

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