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Світовий банк склав рейтинг найбільших економік світу: на якому місці Україна

06.07.2024 14:00
Дарія Шуть
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Україна піднялась на кілька сходинок в рейтингу країн світу за розміром валового внутрішнього продукту (ВВП) за 2023 рік

Світовий банк склав рейтинг найбільших економік світу: на якому місці Україна

Фото: freepik.com

Торік ВВП України зріс на 5,3% або в доларах зі $162 млрд до $178,8 млрд, свідчать підрахунки Світового банку.

Завдяки цьому в рейтингу найбільших світових економік Україна піднялась з 59-го місця на 57-ме, обійшовши Кувейт (ще одне місце додалося, оскільки з рейтингу виключили Кубу). Сусідні з Україною місця зайняли Угорщина з $212,4 млрд і Ефіопія зі $163,7 млрд.

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Графік ВВП України з 1991 року

Графік ВВП України з 1991 року. Фото: worldbank.org

Лідером з величезним відривом залишились США. В абсолютних доларах американська економіка на третину більша за китайську, яка йде другою – $27,4 трлн і $17,8 трлн відповідно.

Німеччина обігнала Японію й вийшла на третє місце – $4,5 трлн проти $4,2 трлн. Японія входила до трійки найбільших економік світу з середини минулого сторіччя.

Закривають першу десятку найбільших економік світу Індія, Велика Британія, Франція, Італія, Бразилія й Канада. А росія зайняла 11 сходинку — її економіка оцінюється у $2 трлн.

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Найменша економіка у світі, яка зайняла останнє 208-ме місце, – у Тувалу, її ВВП оцінюється лише у $62 млн.

Не потрапили до рейтингу Британські Віргінські Острови, Куба, Еритрея, Гібралтар, КНДР, Північні Маріанські Острови, Південний Судан, Венесуела та Ємен.

Нагадаємо, Центр економічної стратегії (ЦЕС) оприлюднив результати дослідження «Трекер економіки України під час війни», у якому розглядається стан ринку праці, банківського сектору, сільського господарства та інших важливих сфер. Головні моменти цього дослідження читайте в нашому матеріалі.

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Рубрики: ГрошіСвітНовиниОстанні новини фінансових технологій в Україні
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