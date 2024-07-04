ОККО запустила новий сервіс: що робить

Найбільша українська паливна мережа ОККО запустила новий сервіс видачі готових страв — ОККО Drive

Наразі ОККО Drive є на двох своїх автозаправних станціях у Львові та Тернополі. У найближчих планах – відкрити ще вісім таких точок на заправках у Львові. До кінця 2024 року у новий формат планується інвестувати $1,8 млн.

«Сучасні АЗК перестали бути місцем, куди заїжджають суто для заправки пальним, — каже операційний директор мережі ОККО Олена Ворошило. — Поряд з паливною конкуренцією, все більше загострюється конкуренція у сервісах, кави та їжі, швидкості обслуговування та діджиталізації».

ОККО бачить перспективи у новій ніші швидкого обслуговування у форматі Drive. Ідея відкриття сервісів видачі готових страв на АЗК ОККО виникла ще до війни, а тестовий ОККО Drive з’явився у Львові в 2021 році, де були відпрацьовані всі процеси та проаналізований попит клієнтів.

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У 2023 році ОККО повернулася до реалізації проєкту в оновленому форматі з футуристичним дизайном стійок замовлення та видачі страв. Заплановані інвестиції у відкриття Drive до кінця 2024 року становлять близько $1,8 млн.

Тепер водіям не потрібно виходити з автомобіля, щоб замовити їжу та напої. Дві пілотні точки вже працюють у Львові та Тернополі, і ще вісім ОККО Drive заплановано відкрити на АЗК у Львові.

Нагадаємо, що в ОККО назвали суму збитків від ворожих обстрілів. Внаслідок ворожих атак в червні ОККО втратила ще дві нафтобази. Попередня сума збитків оцінюється в $8,5 млн. Протягом 2022-2024 років була знищена або зазнала значних пошкоджень низка нафтобаз та автозаправних комплексів компанії. Загалом сума збитків по групі компаній ОККО станом на сьогодні становить $70 млн.

Раніше ми писали, хто профінансує біоетаноловий завод ОККО. Європейський банк реконструкції та розвитку (ЄБРР) виділить €60 млн у якості кредиту українському приватному ТОВ «Лан-Ойл» у раках свого першого проєкту фінансування будівництва потужностей для виробництва біопалива в Україні з початку повномасштабної війни.

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За матеріалами: Forbes.