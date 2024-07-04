Безос продасть свої акції Amazon на $5 млрд

Джефф Безос заявив про свій план продажу 25 мільйонів акцій Amazon на суму $5 млрд у день, коли акції компанії досягли нового рекорду

Повідомлення зʼявилося після закриття ринку 2 липня, хоча продажі могли відбутися вже того ж дня.

До цього за дев’ять торгових днів лютого Безос продав акцій на суму близько $8,5 млрд — вперше з 2021 року. Додаткові продажі доведуть загальну суму в цьому році приблизно до $13,5 млрд, згідно з розрахунками Індексу мільярдерів Bloomberg Billionaires Index.

Після останнього продажу Безос все ще володітиме майже 912 мільйонами акцій, або близько 8,8% акцій Amazon. Він є другою найбагатшою людиною у світі зі статками у $221,6 млрд, а також володіє космічною компанією Blue Origin і газетою Washington Post.

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Акції Amazon закрилися 2 липня на позначці $200, що стало найвищим показником з моменту її лістингу в 1997 році. Цього року акції компанії злетіли на 32%, а її хмарний бізнес, як очікується, отримає вигоду від зростання технології генеративного штучного інтелекту (ШІ).

Також раніше Безос оголосив, що переїжджає до Маямі з Сіетла. У штаті Вашингтон з 2022 року запроваджено 7% податок на приріст капіталу, чого немає у Флориді, а це означає, що переїзд Безоса, ймовірно, заощадить йому сотні мільйонів доларів у вигляді податків.

Нагадаємо, що акції Nvidia падають. Nvidia недовго утримувала звання найдорожчої компанії світу, її акції знизилися на 16% від свого піку, а 24 червня стало найгіршим падінням акцій за останні два місяці. Однією з ймовірних причин нещодавнього падіння є фіксація прибутку після значного зростання Nvidia, оскільки перед відкатом акції були технічно перекуплені.

Також ми писали, що Revolut продасть акцій на $500 млн. Шляхом продажу акцій Revolut планує збільшити власну капіталізацію, попередньо, до $40 млрд.

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За матеріалами: Bloomberg.